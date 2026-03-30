Una grave lesión y un año perdido: “Es triste decírlo pero es la realidad, ya estoy pensando en 2027”

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Gracias por preguntar, dentro de todo lo malo me siento bien, tranquilo, pensando en la pretemporada 2027”.

Su voz denotaba más tristeza que indignación y entiende que el destino le puso un freno a su carrera futbolística, en su mejor momento y cuando él creía que este podía ser “su” año.

“Hoy fue una mañana para presentar estudios y ver como seguía de la lesión, pero ya me avisaron que me van a operar después de semana santa y ese es un alivio porque arrancaré con la rehabilitación en el mismo mes de abril”, indicó Valentín Jouglard, el volante de Villa Mitre que, en la primera fecha de este Federal A, hace una semana y un día y en Mar del Plata, sufrió el corte del ligamento cruzado anterior y rotura de meniscos en su rodilla derecha.

“Fui a cabecear a un costado de la cancha, contra la línea del lateral, salté, un jugador de Kimberley me tocó en el aire y al caer el pie se afirmó en el piso pero el cuerpo pasó de largo. Sentí un latigazo, como que la pierna se me había desprendido; no sé, fue una sensación rara, algo que nunca había sentido (es la primera lesión de ese grado que sufre en su trayectoria)”, contó el bahiense formado en Liniers.

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“Me sucede esto en un gran momento personal, imaginaba que este podía ser mi año, sobre todo porque había empezado jugando y me sentía valorado dentro del equipo. Trato de no pensar en el porqué sucedió, sino en lo que vendrá”, se esperanzó el 5 que pasó por las inferiores de Gimnasia de La Plata.

Tras la intervención quirúrgica, que estará a cargo del médico del plantel villamitrense Ariel Carli, Valen permanecerá tres meses con kinesiología y después empezará con los trabajos de campo pero no a la par de sus compañeros.

“Recién en el verano voy a estar al cien por ciento, así que ya me enfoqué en mi recuperación, en que no voy a jugar hasta el año que viene. Es duro, pero hay que afrontarlo”, señaló el mediocampista de 24 años.

En el partido de ayer, victoria del tricolor 2-0 sobre Círculo Deportivo, el plantel posó con una bandera con la leyenda: “Pronta recuperación Valen”.

A pesar de la gravedad de la lesión y de la baja por toda la temporada, la Villa no incorporaría ningún futbolista, ya que esperan el regreso de Nicolás Cavagnero, quien atraviesa la etapa final de la recuperación de una lesión similar sufrida en la edición 2025.