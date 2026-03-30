Liga Sureña: Unión de Villa Iris dio el golpe ante uno de los candidatos

Unión de Villa Iris dio el golpe. Superó como local a Club Darregueira 2 a 1, en el marco de la 2ª fecha de la Copa del Sur de la Liga Resional Sureña.

Además, Bernasconi se quedó con el clásico del a Ruta 35 al superar por la mínima diferencia a Sportivo y Cultural de General San Martín y manda con puntaje ideal en la Zona A.

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En la B, el único puntero es Pampero de Guatraché, que superó en casa a Rampla Juniors 2 a 1.

El resto de los partidos terminaron en tablas.

RESULTADOS

--Zona A: Argentino D 2 (Miguel Rosón --2--), Huracán G 2 (Alcides Abregú y Lautaro Díaz) y Gimnasia D 2 (Isidro Pizzano y Alan Nungeser), Colonial 2 (Leandro Rodríguez y Nicolás Chamorro) e Independiente JA 1 (Gonzalo Martínez), Unión de Campos 1 (Silvio Suzan).

(Rosón facturó por duplicado en Argentino de Darregueira. Foto: Ruben Bedouret).

--Zona B: Pampero 2 (Alexis Blanco --2--, Rampla Juniors 1 (Lucas Machain); Deportivo Alpachiri 1 (Lucianio Andrada), Villa Mengelle 1 (Ignacio Tourn) y Unión VI 2 (Maximiliano Flores y Tobias Gatti), Club Darregueira 1 (Gastón Santillán).

--Interzonal: UD Bernasconi 1 (Jonathan Fensel), Sportivo y Cultural GSM 0.

Las tablas