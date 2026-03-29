Más de 80 personas fueron detenidas en multitudinarias protestas contra Trump en Estados Unidos

Más de 80 personas fueron detenidas este fin de semana en medio de la ola de protestas del movimiento “No kings” (no reyes) contra el presidente Donald Trump, que se extendió por todo Estados Unidos.

Según informaron fuentes policiales a la prensa, los mayores arrestos ocurrieron en Los Ángeles, en California, donde el medio Los Angeles Times reportó más de 70 arrestos por la manifestación que congregó a decenas de miles de personas en el centro de la ciudad. Los enfrentamientos ocurrieron luego de que algunos involucrados comenzaran a lanzar piedras y botellas a la policía.

Pese a los conflictos que se desataron, la mayoría de las protestas transcurrieron de manera pacífica. De igual manera, el Departamento de Policía de Los Ángeles emitió una orden de dispersión, roció gas lacrimógeno y lanzó gas pimienta a los manifestantes frente al Centro Metropolitano de Detención.

“Agentes federales han comenzado a arrestar a aquellos que atacaron a nuestro personal en la corte de Los Ángeles. A quienes golpearon bloques de concreto y los arrojaron a nuestros oficiales, los tenemos grabados en video”, denunció en X Bill Essayli, asistente de la fiscal general de Estados Unidos en el distrito central de California.

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Estas detenciones se suman a las ocho que hubo en Denver (Colorado), al menos otras dos en Portland (Oregón) y una más en Dallas (Texas), según conteos de medios locales.

Además, seguidores del republicano se confrontaron a un grupo de manifestantes del movimiento “No Kings” en la marcha que se llevó adelante cerca de Mar-a-Lago, donde está la residencia del mandatario en Florida, aunque la situación no pasó a mayores.

Esta fue la tercera jornada del movimiento que ya congregó al menos a 8 millones de personas en más 3300 protestas en los 50 estados del país, según especificaron los organizadores.

Los manifestantes denunciaron la “guerra ilegal” que Trump comenzó hace un mes en Irán, lo que ha implicado una subida de los combustibles e inflación, además de reafirmar sus críticas contra los “abusos” del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

La coalición de unos 400 grupos, como Amnistía Internacional, Indivisible, sindicatos y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), afirmó superar las anteriores dos ediciones, la de 7 millones de asistentes y 2700 localidades en octubre, y la de 5 millones de manifestantes en 2100 ciudades en junio de 2025.

La movilización principal ocurrió ante decenas de miles de personas en Mineápolis, la mayor ciudad del estado de Minnesota, epicentro de la indignación nacional contra ICE y la Patrulla Fronteriza porque sus agentes mataron ahí a los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en enero. (TN)