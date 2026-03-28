Desde el CD se reclamó la puesta en marcha del Consejo Vial Rural rosaleño

Desde el bloque de la Unión Cívica Radical, la concejal Liliana Taboada, en el Concejo Deliberante de Coronel Rosales, manifestó su preocupación por el crítico estado de los caminos rurales y reclamó al Departamento Ejecutivo no solo medidas urgentes, sino también decisiones estructurales que siguen demoradas.

"El planteo surge tanto por las recientes publicaciones sobre el deterioro de los caminos como del contacto permanente que el bloque mantiene con productores rurales, quienes vienen señalando desde hace tiempo la falta de respuestas concretas".

“Los productores describen caminos en mal estado y la ausencia de planificación y de un ámbito real de participación donde puedan ser escuchados”, expresó la edil, al tiempo que destacó que desde el área de Servicios de la comuna ya se brindó una primera respuesta ante esta emergencia.

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En ese sentido, desde el bloque hicieron especial hincapié en la necesidad de avanzar con la creación y puesta en funcionamiento del Consejo Vial Rural, iniciativa que se encuentra en la Comisión de Legislación para ser tratada.

“Hace tiempo se viene trabajando en la conformación de un espacio institucional que permita planificar, priorizar obras y dar seguimiento al mantenimiento de la red vial rural. Sin embargo, esa herramienta clave sigue sin implementarse”, señaló Taboada.

Además, se presentó un proyecto solicitando al intendente Rodrigo Aristimuño que:

* Se realicen trabajos urgentes en los caminos rurales.

* Se establezca un plan de mantenimiento periódico y sostenido.

* Se apliquen criterios técnicos adecuados, como el abovedado y correcto escurrimiento del agua.

* Se incorpore formalmente la voz de los productores en la toma de decisiones.

Por otra parte, advirtió que a esta situación se suman problemas de burocracia que agravan el contexto, entre ellos la exigencia del certificado de libre deuda para la realización de trámites municipales.

“Es un contrasentido: por un lado no se garantizan servicios básicos como caminos en condiciones, y por otro se le exige al vecino que haga trámites innecesarios que el propio Municipio podría resolver internamente”, remarcó.

Finalmente, desde el bloque insistieron en que la situación requiere decisión política, planificación y apertura al diálogo, y que la puesta en marcha del Consejo Vial Rural es un paso indispensable para dejar atrás la lógica de la emergencia.

Calles

También la edil le solicitó al intendente Rodrigo Aristimuño que a través del área que corresponda, proceda al reacondicionamiento, reparación y mantenimiento de las siguientes calles:

* Juncal, entre Belgrano y Vélez Sarsfield.

* Mercedes Penelope Castaño de Burchakchi, entre Belgrano y Vélez Sarsfield.

"Los vecinos del sector han manifestado reiteradamente las dificultades para transitar por esas arterias debido al deterioro de la calzada", expresó.

Luego la concejal agregó que "se trata de calles de tierra que presentan importantes irregularidades, acumulacion de agua, barro y falta de mantenimiento, lo cual dificulta la circulación vehicular y peatonal".