Diferentes objetivos: la acción del sábado en Sociedad Sportiva y en El Nacional

Con diferentes objetivos, Sociedad Sportiva y Argentino se juegan este sábado una fecha importante en los primeros pasos en la temporada 2026 del rugby local y regional.

Las Palomas reciben a Neuquén RC por la reválida conducente al Torneo del Interior B de este año. Este partido va en La Carrindanga a las 16 y será arbitrado por Esteban Baeck (URBA), quien tendrá como asistentes a Santiago Bevaqua (Sur) y a Juan Ignacio Rossello (Sur).

Los locales aprovechan la fecha libre en el Oficial Oro para disputar este duelo ante los neuquinos, frente al que el año pasado mantuvieron la polémica por el día de realización del choque de la fecha 1 del Norpatagónico, que finalmente no se jugó.

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El Blanco va hoy es con estos titulares: Iñaki Azcoitía, Luca Loiacono, Ignacio Lance; Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli y Federico Stein; Francisco Cantalejos (capitán), Thiago Loiacono, Tomás Inchausti; Rafael Larrañaga Astibia y Tomás Bermúdez Caneparis; Felipe Serrat, Mateo Cardoso Lopes, Pedro Zorzano, Alan Martínez; Patricio Cantalejos. Entrenador, Diego Samuel.

Como relevos estarán Santiago Báncora, Mauricio Torrisi, Alberto Linder, Joaquín Marne, Felipe Inchausti, Ignacio Ficcadenti, Mateo Köhler y Facundo Ferrandez.

Estos dos rivales no clasificaron al TdI 2025, mientras que el XV bahiense tampoco accedió a la edición 2024. Los valletanos lo jugaron por ser campeones del Regional Patagónico.

Si gana, el representante bahiense volvería al TdI B después de tres años (en 2023 entró como 3º del Regional Pampeano sin pasar por la reválida). Además, obtendrá una de las dos plazas de la URS en el TRP A 2026.

Sociedad Sportiva llega a este compromiso como líder invicto del Oficial Oro luego de tres victorias. Por su parte Neuquén RC viene de ganar en el incio del Regional Patagónico ante Chenque (Comodoro Rivadavia) por 38-18. Previamente disputó algunos amistosos y realizó una gira por Chile como parte de su pretemporada.

La visita llegó ayer a la mañana a nuestra ciudad y realizó el captains run en el complejo Héctor Gatica de Universitario.

Será un partido a todo o nada.

Hoy también se disputarán otros tres cotejos con similar objetivo: Cardenales RC-Taraguy (dirige J. Martínez / Cuyo), Jockey de Tucumán-Universidad de San Juan (J. Vega / Rosario) y Tigres RC-Jockey de Venado Tuerto (P. López Vildoza / Tucumán).

Además a las 16 comienza el Torneo del Interior A, del que ya informamos los partidos de la fecha inaugural.

Argentino, por la punta

Este sábado también se llevará a cabo la jornada 4 del campeonato Oficial Oro de Primera de la Unión de Rugby del Sur.

Con la fecha libre que tiene Sociedad Sportiva, se le presenta a Argentino la chance de alcanzar la su tradicional rival en la punta.

El Chancho viene como único escolta e invicto y hoy visitará a El Nacional desde las 16. Será arbitrado por Esteban Bevaqua (Sur).

Para alcanzar el Nº1 por primera vez en la temporada Argentino tendrá que superar a su rival con punto bonus.

La visita viene de ganarle a Santa Rosa RC por 64-0 de local, mientras que "El Nacio" perdió con Las Palomas por 63-0 en la Quinta.

El Nacional tendrá como principal novedad la inclusión del segunda línea Víctor Laumann (foto inferior) entre los definidores y en su regreso a la actividad tras cinco años. Jugará el duelo previo de Intermedia (14.30) como octavo desde el inicio.

El XV titular del celeste será con Bruno Reñones Aniotz, Lautaro Albarrán, Thiago Serrano; Juan Pablo Sandoval Pacheco y Joaquin Falcón De Pizzo; Elias Gerardi, Pablo Jalil, Danilo Valero; Juan Ignacio Samuel (capitán) y Juan Sebastian Fueyo; Luciano Martinez Trobbiani, Agustín Alonso, Nicolás Coronel, Santiago Pastrana Somoza; Lucas Pavez. Entrenador, Joaquín Lobato.

El relevos participarán Juan Gómez, Dilan Dauphin, Ezequiel Mendoza, Lucas Filliottrani, Víctor Laumann, Dylan Gertje, Enzo Román y Joaquín Marcilese.

Argentino va de arranque con Tomás Gutiérrez, Facundo Aristimuño, Pablo Cerljenko; Santiago Ramos y Julián Gargiulo; Pascual González, Nicolás Marengo, Francisco Arnaldo (capitán); Matías d'Empaire y Ramiro Correa; Manuel Saldaño, Guido Marconi, Alejo Marconi, Agustín Grunewald; Manuel Molina. Entrenador, Lisandro Flores.

Como recambio van Manuel Otero, Franco Carrera, Cristian Villarreal, Thiago Zabala, Nicolás Hernández, Pedro Selvarolo, Thomas Arroyuelo y Francisco Muñiz Bullrich.

En el otro duelo del día Universtiario vuelve al ruedo tras la fecha libre, para visitar a Santa Rosa RC a las 16. En la capital pampeana dirige el encuentro Esteban Szelagowski (Sur).

Las Pirañas buscarán su primer triunfo del campeonato ante un rival que sumó su única victoria en la fecha 2 ante El Nacional (29-22).

El Rojo va con Michel Aquino, Santiago Muñoz, Julio Nill; Ernesto Theaux y Valentín Gorla; Santiago Farías, Marcos Torresi, Mateo Pandolfi; Tomás Fara y Tobías Andrade (capitán); Santiago Rodríguez, Lautaro Carrio, Juan Cruz Fernández, Mauro Rudel; Sebastián Barrera. Entrenador, Mariano Minnaard. Entrenador, Mariano Minnaard.

Como definidores van Ginaluca Reginato, Dylan Wiliman, Juan Ignacio Gil, Lautaro Vera, Daniel Acosta, Emiliano D'Amico, Álvaro Núñez y Joaquín Cariac.

Posiciones: 1º) Sociedad Sportva, 15; 2º) Argentino, 10; 3º) Santa Rosa RC, 4; 4º) El Nacional, 1 y 5º) Universitario, 0.