El partido imposible: Sociedad Sportiva-Neuquén RC volvió a fracasar

La importancia de la competencia regional en el rugby quedó otra vez en duda con un nuevo capítulo en el "tire y afloje" que mantuvieron Sociedad Sportiva y Neuquén RC en el Norpatagónico de mayores.

Recordamos que ambos clubes, pertenecientes al ámbito de la Unión de Rugby del Sur y de la Unión de Rugby de Alto Valle respectivamente, no se pusieron de acuerdo para cumplir con un partido de la primera fecha del calendario 2025.

En las últimas semanas la Unión Argentina de Rugby recordó que debía jugarse sí o sí. UAR otorga de antemano el dinero para ayudar a los clubes con traslados y logística pero también para la realización de este mismo campeonato en juveniles. Según se informó a "La Nueva.", este último aspecto fue el que pesó para recuperar la iniciativa de jugarlo y así completar el Norpatagónico de mayores. Que, recordamos, sin este partido entre estos principales candidatos al título realizado, consagró bicampeón a Sociedad Sportiva.

Desde la institución bahiense comunicaron que Neuquén RC rechazó viajar a disputarlo -sólo para cumplir- por no poder contar a esta altura del año con el número suficiente de jugadores disponibles.

Un repaso

Sociedad Sportiva-Neuquén RC sufrió originalmente dos reprogramaciones como consecuencia de correrse el calendario de la competencia local (Oficial zona Oro) a raíz de la inundación del 7 de marzo (la fecha 1 se iba a jugar al día siguiente) y después por una alerta meteorológica amarilla en nuestra ciudad el sábado 22 del mismo mes.

El corrimiento del calendario tuvo un efecto dominó en las competencias regionales. Para cuando debían enfrentarse originalmente Sociedad Sportiva-Neuquén RC el 12 de abril, Las Palomas continuaban disputando el Oficial de la URS.

El partido fue reprogramado para el sábado 31 de mayo pero allí sobrevino el primer desacuerdo: Las Palomas quisieron jugarlo el sábado y el azul neuquino el domingo, bajo argumentos atendibles en cada caso aunque en posturas intransigentes. Tal vez no ayudó en aquel momento que semanas antes habían jugado "la revancha" en Neuquén, donde los locales ganaron 36-34 en un partido polémico en el que el XV bahiense protestó un try mal anulado y que hubiera sido clave para la victoria.

Tiempo después hubo algún intento de reprogramarlo en alguna de las ventanas del Regional Pampeano pero tampoco se logró.

Consecuencias

De confirmarse que el club Neuquén RC rechazó presentarse a jugarlo este fin de semana, el caso pasa al tribunal disciplinario.

El reglamento establece los siguientes aspectos:

Y además se contemplan las siguientes medidas:

Lo que viene

A nivel local lo próximo en el calendario serán los sevens del circuito de la Unión de Rugby del Sur y el Seven de la República.

El próximo sábado se jugará el Águilas del Sur del club Argentino dirigido a juveniles.

El fin de semana del 22 y 23 del corriente va el seven de mayores "José Durañona" de Coronel Suárez RHC.

Una semana después, sábado 29 y domingo 30, se llevará a cabo el Seven de la República masculino y femenino, donde la URS participará con ambos equipos.

El año calendario se completará el sábado 6 de diciembre con el seven de Sociedad Sportiva.