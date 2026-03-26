Este sábado comienza el torneo al que buscará acceder Sociedad Sportiva

Sociedad Sportiva y Neuquén RC se reencontrarán este sábado por un lugar en el TdI B. Foto: gentileza La Mañana (Neuquén).

Comienza este sábado la competencia federal de clubes de rugby del país, el Torneo del Interior A. Si bien no habrá representantes de la Región Pampeana entre esos 16 equipos, también se disputarán pasado mañana las reválidas conducentes al segundo escalón, el Torneo del Interior B.

Allí buscará un lugar Sociedad Sportiva, cuando este sábado reciba a Neuquén RC en La Carrindanga. Este partido se jugará a las 16 y será arbitrado por Esteban Baeck (URBA).

También se disputarán otros tres cotejos con similar objetivo: Cardenales RC-Taraguy (dirige J. Martínez / Cuyo), Jockey de Tucumán-Universidad de San Juan (J. Vega / Rosario) y Tigres RC-Jockey de Venado Tuerto (P. López Vildoza / Tucumán).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En cuanto a Las Palomas, que lógicamente tendrán fecha libre en el Oficial Oro, en caso de ganar el partido de la reválida, también accederán a una de las dos plazas URS en el Regional Pampeano A de este año. En caso contrario, deberán ganarla en el campeonato local.

Por otra parte, con los resultados de las reválidas se procederá al armado del fixture del Torneo del Interior B.

Recordamos que las últimas participaciones de un club bahiense en este certamen nacional fue en las ediciones 2023 y 2024 con Sociedad Sportiva. El año pasado no clasificó.

En cuanto al TdI A el último campeón es Marista de Mendoza y los cruces de la primera fecha serán los siguientes:

Zona 1: Gimnasia de Rosario-Marista RC (arbitraje de Tomás Ninci / Córdoba) y Tucumán Rugby-Mendoza RC (Agustín Altabe / Córdoba).

Zona 2: Estudiantes de Paraná-Tala RC (Juan Zubieta / URNE) y Urú Curé-CURNE (Joaquín Zapata / Santa Fe).

Zona 3: Universitario de Córdoba-Jockey de Rosario (Gastón Roge / Mar del Plata) y Santa Fe Rugby-Córdoba Athletic (Leandro Peker / Misiones).

Zona 4: Jockey de Córdoba-Duendes RC (televisado por Disney+ / Tomás Bertazza / URBA) y Old Resian-La Tablada (Francisco Tausch / URBA).