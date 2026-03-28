Detuvieron en White a un hombre manejando un auto mellizo

El personal de la Comisaría Tercera detuvo en la tarde del viernes a una persona que iba circulando en un auto con documentación apócrifa. Se trataba de un auto mellizo radicado en Buenos Aires.

El aprehendido fue identificado como Adrián Leandro Parra de 37 años de edad, que iba circulando en un Volkswagen Polo Highline el cual poseía el número de chasis y motor adulterados. La documentación del vehículo era falsa, tratándose de un automóvil radicado en la localidad de Avellaneda.

El detenido permanece alojado en la Comisaría 3ra de Ingeniero White y el vehículo secuestrado a disposición UFIJ 7 del DJBB y de la Unidad Fiscal Federal Bahía Blanca.