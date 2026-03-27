Siguen los reclamos vecinales por desbordes cloacales en diferentes barrios

Vecinos de distintos puntos de la ciudad volvieron a manifestar su malestar por problemas cloacales que, aseguran, se repiten desde hace años sin soluciones definitivas. Las quejas apuntan tanto a la empresa ABSA como a la falta de respuestas desde el ámbito municipal.

Franco, del barrio Bella Vista, describió una situación crítica en la intersección de Charcas y Rincón. “Es una de las esquinas más conflictivas del barrio, no solo por los accidentes --tal como se observa en el video-- sino por el desborde cloacal”, señaló en diálogo con Panorama, por LU2.

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Según explicó, el problema se origina en una boca sin entubar ubicada en Fortaleza y Charcas. “Hace 40 años que está ese agua. Lo arreglan, pero vuelve. Se acumula basura y el agua corre hasta la avenida Pringles”, detalló.

La persistencia del líquido genera además una capa de musgo que vuelve extremadamente resbaladiza la calzada. “Es igual o peor que caminar sobre hielo. Gente en moto o bicicleta termina cayéndose. Hemos tenido semanas con dos o tres accidentes”, agregó.

Franco también cuestionó la falta de respuestas estructurales y puso el foco en la designación de autoridades barriales. “Hubo un cambio de delegado. El anterior ascendió y el nuevo fue designado por el intendente. Me hace ruido que sea a dedo y no elegido por los vecinos. Esto es responsabilidad de ABSA, pero la calle está destrozada y no hay control de nada”, sostuvo. Y concluyó con una frase contundente: “Hasta que no haya un muerto no van a hacer nada. Ya ha habido gente muy herida”.

Charcas y Humbolt

Un panorama similar describió Luis, vecino del barrio Noroeste, en la esquina de Pampa Central y Roca. Allí, el problema gira en torno a una tapa de registro rota desde noviembre de 2024. “Hice el reclamo en ese momento y sigue todo igual. No apareció nadie de ABSA”, afirmó en declaraciones radiales.

Ante la falta de intervención, los propios vecinos improvisaron una señalización con una cubierta para advertir sobre el peligro. “Es un pozo abierto, muy peligroso. Hay muchos chicos en el barrio y un día de lluvia no se ve: te lo comés”, explicó.

Luis indicó que, aparentemente, la tapa cedió cuando se rompieron los bordes, lo que generó también desbordes cloacales. “Sale agua con olor. Parece que en ABSA no se dan por aludidos”, cuestionó.

Si bien reconoció que la acumulación de basura también es responsabilidad vecinal, planteó la necesidad de mayor presencia municipal. “No sé si la Municipalidad podría pasar con un camión y limpiar. Pero la verdad es que no hemos tenido suerte con los delegados”, concluyó.