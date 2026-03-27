Punta Alta: fueron a trasladar a un paciente y hallaron marihuana

La policía secuestró esta tarde plantas de cannabis sativa y marihuana en una vivienda de Punta Alta, a la que había concurrido para realizar el traslado de un sujeto que debía participar de un evaluación psicológica, informaron fuentes oficiales.

Los voceros indicaron que alrededor de las 13 horas, por orden del Juzgado de Paz de Coronel Rosales, los efectivos concurrieron al domicilio para conducir a un hombre de 55 años al Hospital Eva Perón.

Cuando arribaron a la casa el paciente intentó ocultarse en el patio, donde los uniformados lograron controlar la situación y conducirlo al móvil de la fuerza.

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Las fuentes mencionaron que en ese sitio del inmueble los policías hallaron seis plantas, frascos conteniendo picadura de marihuana, una balanza de precisión y una escopeta calibre 16.

Por esa razón procedieron a la incautación de los elementos y dieron intervención a la UFIJ N° 19, de estupefacientes.