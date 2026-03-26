Se definió cuáles serán las instituciones que recibirán el 50 % del sueldo de Susbielles

El intendente de Federico Susbielles confirmó que continuará donando el 50 % de su sueldo y definió que, a partir de este año, los fondos serán destinados a instituciones que trabajan con personas con discapacidad en Bahía Blanca.

La decisión fue anunciada en el marco de la 24ª edición del Consejo Municipal de Discapacidad, realizada en el Palacio Comunal. Según se informó, las beneficiarias serán las 19 entidades que integran dicho consejo.

Cada una recibirá el equivalente a la mitad del salario del jefe comunal durante un mes, en un esquema que se extenderá por 19 meses, entre enero de 2026 y julio de 2027.

Desde el municipio recordaron que, desde el inicio de su gestión, Susbielles dispuso mediante decreto la donación del 50 % de su sueldo a instituciones de bien público. Esta modalidad responde a que la normativa vigente —establecida por la Ley Orgánica de las Municipalidades— obliga al intendente a percibir la totalidad de sus haberes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Hasta marzo de 2025, cuando se produjo la inundación, el destino de esos fondos se definía en los consejos de políticas sociales. Posteriormente, fueron redirigidos al Fondo Especial de Fomento para la asistencia a comerciantes afectados.

El cronograma de asignación mensual a las instituciones fue determinado mediante un sorteo realizado durante el encuentro, en cumplimiento de los requisitos del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires.

Durante el acto, Susbielles señaló que mantendrá el esquema de donaciones "como parte de una política de acompañamiento social", en un contexto que calificó como complejo, y destacó el rol de las organizaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad.

Cronograma de asignación de fondos

• Enero 2026: AREM

• Febrero 2026: SANTA RIA

• Marzo 2026: Centro de Día IREL

• Abril 2026: APADEA

• Mayo 2026: Fundación Huellas

• Junio 2026: Taller Protegido Nuevo Sol

• Julio 2026: Don Orione

• Agosto 2026: Pequeño Cottolengo

• Septiembre 2026: Alborada

• Octubre 2026: APFE

• Noviembre 2026: Fundación Lazos

• Diciembre 2026: Los Chopen

• Enero 2027: CERES

• Febrero 2027: Integrar

• Marzo 2027: INCUDI

• Abril 2027: Centro Luis Braille

• Mayo 2027: Fundación CIAN

• Junio 2027: DUBA

• Julio 2027: Creecer