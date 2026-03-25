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Básquetbol.

Vuelve un talentoso y se lesionó otro: cruce de ganadores entre Bahiense e Independiente

Comienza la segunda fecha de la LBB Oro, desde las 21, en el Manu Ginóbili.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

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Uno de los dos cruces entre ganadores que ofrece la segunda fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", lo protagonizan esta noche Bahiense del Norte e Independiente, en el Manu Ginóbili, desde las 21, arbitraje de Mariano Enrique, Sebastián Giannino y Alexia González.

Es el adelanto de la programación y puede seguirse por streaming.

Augusto Lamonega.

Bahiense sufre para hoy la sensible baja de Augusto Lamonega, quien se lesionó un hombro en el debut ante Barrio Hospital y hoy tendrá el resultado de la resonancia.

Juan Pablo Morán.

Contrariamente, en el viola regresa el histórico Juan Pablo Morán (43 años), quien estuvo -lesionado- afuera en parte de los playoffs por el ascenso y en la fecha inaugural.

De todas manera, a Javier Musumeci le falta Matías Ponzoni, con una molestia en la cintura.

El tricolor derrotó en la primera fecha a Barrio Hospital, en suplementario, por 87 a 84 (70-70).

Independiente, por su parte, regresó a la categoría superando a Olimpo, 72 a 67.

El resto mañana

En otro cruce entre ganadores, mañana se enfrentarán Estudiantes-Pacífico en el Casanova.

El resto de los partidos con los que se completará la segunda fecha serán Villa Mitre-Liniers, que invertirán la localía respecto del fixture original y jugarán en el José Martínez; Pueyrredón-Napostá, Olimpo-L.N. Alem y Estrella-Barrio Hospital.

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