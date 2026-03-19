Triunfos de Napostá, Pacífico, Bahiense del Norte e Independiente en el inicio de la LBB Oro

Triunfos de Napostá, Pacífico, Bahiense del Norte e Independiente arrojó la sumamente pareja primera fecha correspondiente a la Liga de Básquetbol Oro (ex Primera).

La misma se disputó parcialmente, tras la suspensión (por humedad) de Leandro N. Alem-Pueyrredón cuando estaban 5-5 y restaban 5m09s para el final del primer cuarto, y la postergación de Villa Mitre-Estudiantes por la participación del tricolor en la Liga Argentina.

En uno de los triiunfos locales, Napostá venció a Liniers, 80 a 76; en la misma condición, Pacífico hizo lo propio ante Estrella, 77 a 76 y, en la sorpresa de la noche, Independiente en su regreso a la máxima categoría, derrotó en su cancha a Olimpo, 72 a 67.

La única victoria visitante la consiguió Bahiense, en suplementario, ante Barrio Hospital, 87 a 84 (70-70).

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Tras la suspensión, los extranjeros de Alem se quedaron tirando.

Lo que resta de Alem-Pueyrredón se completará el lunes, junto con el partido que había sido postergado entre Villa Mitre y Estudiantes.

La segunda programación comenzará el miércoles con Olimpo-L.N. Alem (por streaming).

El resto irá el jueves: Pueyrredón-Napostá, Liniers-Villa Mitre, Bahiense-Independiente, Estudiantes-Pacífico y Estrella-Barrio Hospital.

Napostá 80, Liniers 76

En su debut en el torneo Napostá aprovechó la localía, se hizo fuerte en el cierre y aseguró una victoria trabajada ante Liniers por 80-76.

Los locales entraron 6 puntos arriba a 2 minutos del final (76-70), justo cuando la visita perdió a Mauro Miérez por límite de infracciones. De todos modos, en un contexto errático y ya con los equipos sintiendo el peso del desgaste físico que demandó el partido, hubo que esperar a un larguísimo minuto final para ver progresión en el marcador.

Agustín Dottori le esconde la pelota a Valentín Carrizo.

Agustín Dottori -clave en la visita por puntos y liderzgo en la segunda parte- redujo con 2-2 en libres a 54s., tras lo cual El Chivo defendió la siguiente ofensiva de Napostá, que anotó un doble clave por una penetración de Valentín Carrizo (78-72, a 35s.).

Nicolás Quiroga le gana el rebote a Marcos Diel.

En la siguiente Liniers repuso de campo rival, la bola llegó a Nicolás Quiroga, quien penetró y recibió falta. Tras convertir los libres (78-74), repuso el local con 31s pero el albinegro dejó correr segundos -a pesar que tenía faltas para dar- y cortó a 23s, con la primera de dos cometidas por Nicolás Ramos. La primera a Nicolás Guerrero y tras la reposición, a Fausto Depaoli, quien hizo 1-2 en libres (79-74).

Fausto Depaoli no puede superar a Gastón Torres.

Al visitante le quedaron 20s para ensayar un tiro de 3. Tras la reposición Dottori en el eje la jugó a su izquierda para un tiro de 3 de Quiroga que falló, al igual que Ramos a 10s, tras rebote ofensivo. Después Guerrero aseguró el recobre defensivo y cuando empezaba la carrera, lo agarraron de la camiseta. Los árbitros pitaron falta común con 8s en el reloj. El escolta falló el primero y metió el segundo. A Liniers le quedó una más pero no le alcanzó el tiempo.

A los manotazos: Heinrich, Miérez y Carrizo.

Napostá, que llegó a perder 22-11 en el parcial inicial, supo recuperarse jugando intenso en defensa y corriendo la cancha, logrando puntos muy cerca del aro. Lógico, en materia de efectividad ambos evidenciaron -sobre todo en el segundo tiempo- que fue el primer partido del torneo...

Napostá (80): F. Depaoli (16), V. Carrizo (17), L. Alemañy (4), M. Diel (17), R. Heinrich (18), fi; N. Guerrero (4), P. Santiago (4) y G. D’Annunzio. DT: Fabricio Piccinini.

Liniers (76): M. Miérez (12), A. García (18), A. Dottori (16), G. Torres (11), N. Quiroga (12), fi; J. Marinsalta (5), N. Ramos (2), F. Lanaro y T. Sabatini. DT: Mauricio Vago.

Cuartos: Napostá, 19-25, 44-36 y 61-59.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Arcas y Sam Inglera.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Pacífico 77, Estrella 76

Pacífico sufrió muchísimo para ganarle a Estrella, 77 a 76.

El verde estuvo al frente gran parte del trámite y restando 3 segundos, con 1-2 desde la línea de Tomás Peña, la visita igualó en 76.

Inmediatamente el local respondió, tras recibir falta Santiago Loos, que también metió 1-2 desde la línea, dejando prácticamente sin chances al auriazul, que sólo tuvo la chance de un último tiro forzado.

Zurda caliente la de Santiago Loos.

Justamente el zurdo suarense fue el goleador del partido, con 23 puntos (5-10 en triples, 3-6 en dobles y 2-5 en libres), además de 9 rebotes. En tanto, Branco Salvatori terminó con 20 unidades (2-5 en t3, 4-9 en t2 y 6-8 en t1), más 5 asistencias.

Tomás Bruni descarga ante Fausto Herrera. Espera carlos Balmaceda.

Mientras que Tomás Bruni sumó 13 unidades, con 1-8 en triples, 4-6 en dobles y 2-4 en lires.

Por abajo Santiago Quiroga supera a Loos que quedó saludando...

En Estrella, Bautista Olivera convirtió 21 unidades (3-8 en t3, 4-5 en t2 y 4-5 en t1), Carlos Balmaceda aportó 14 y 11 rebotes. También estuvieron en doble dígito Santiago Quiroga (12), Fausto Herrera (12) y Alan Pan (11).

Pacífico (77): B. Salvatori (20), F. Mattioli (5), V. Cortés (9), S. Loos (23), J. Larrandart, fi; T. Bruni (13), P. Palacio (3), G. Lucas (2), Genaro Pisani (2). DT: Mauro Richotti.

Estrella (76): T. Peña (6), F. Herrera (12), S. Quiroga (12), B. Olivera (21), C. Balmaceda (14), fi; F. Macías, A. Pan (11), G. Oyarzo y A. Kucan. DT: Walter Romerniszyn.

Cuartos: Pacífico, 21-18; 45-32 y 65-54.

Árbitros: Mariano Enrique, Sebastián Giannino y Joel Schernenco.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Barrio Hospital 84, Bahiense 87 (70-70)

Mucho tuvo que trabajar Bahiense del Norte para vencer al debutante Barrio Hospital, 87-84 en suplementario (70-70).

Barrio Hospital (84): L. Fortelli (26), J. Godio (3), E. Benedetti (15), F. Ferrari (16), J.L. Martínez (21), fi; S. Hamze, A. Arias y T. Bussetti (3). DT: Claudio Queti.

Bahiense del Norte (87): A. Lamonega (9), G. Muzi (21), T. Bonivardo (19), E. Roberson (12), J.P. Hollender (13), fi; J.C. Hoya (2), S. Luengo (3), T. Amatte, L. Ruggero, B. Lozano (8) y F. Bettiga. DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Barrio Hospital, 17-15; 36-28 y 51-51.

Tiempo regular: 70-70.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Lucas Andrés.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Independiente 72, Olimpo 67

Independiente debutó con triunfo en su regreso a la máxima división, venciendo como local a Olimpo, por 72 a 67.

El viola corrió de atrás casi todo el partido, aunque tuvo un muy buen final.

En el local, Alen Ríos aportó 19 puntos, con 8-12 en dobles, más 9 rebotes. En tanto, Fernando Bonino completó 7 puntos , 6 rebotes y 3 asistencias, mientras que Facundo Slonimsqui colaboró con 9 unidades y 4 asistencias.

En el aurinegro, que tiró 5-26 en triples, Tomás Del Sol sumó 11 puntos y 10 recobres, mientras que Agustín Marino terminó con 12 unidades, 7 rebotes y 5 asistencias.

Independiente (72): M.Schmir (2), F. Slonimsqui (9), I. Formiga (4), M. Ponzoni (7), A. Ríos (19), fi; J. Ripoll (10), V. Gemetro, L. Figueroa (11), M. Zonza (3), F. Bonino (7) y D. Pavón. DT: Javier Musumeci.

Olimpo (67): T. Del Sol (11), F. Michelli (10), A. Marino (12), G. Tejero (10), A. Bodach (4), fi; G. Mariezcurrena (7), M. Hait (5), A. Diel (8), S. Kucan, G. Basaul, L. Mattioli y M. Risacher. DT: Ezequiel Zani.

Cuartos: Independiente, 19-22; 27-40 y 47-54.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Juan Jaramillo.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).