Javier Sánchez: porqué decidió volver a la ABB y el "no sé si hoy podría dirigir", a cinco años de un día especial

Se cumplen hoy cinco años del Bahiense del Norte 86, Villa Mitre 82, el último partido que arbitró Javier Sánchez, junto a Sebastián Giannino.

Ese día se descolgó el silbato, aunque se mantuvo vinculado al básquetbol y la Asociación Bahiense lo incorporó como gerente, hasta el año pasado, cuando decidió dejar su lugar.

Después de un descanso, casi un año ,más tarde, volvió a ser parte de la ABB ocupando una banca como consejero.

"A uno le gusta ser parte, colaborar en lo que pueda, pero desde un lugar mucho más tranquilo que el cargo de la gerencia, que me consumía", explicó en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

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El vínculo legal para poder tomar el cargo lo hizo mediante Caza y Pesca Huracán Médanos, el flamante afiliado a la ABB.

"Estatutariamente había que encuadrarlo, se habló con la gente de Médanos, a quienes no les afectá en nada, y era sumar a alguien dispuesto a dar una mano", contó Sánchez.

"Acá no importa el club, sino tratar de mejorar la competencia y darle una mano a la organización", agregó.

El vínculo directo que mantuvo con la dirigencia de la ABB y seguir sintiéndose parte de la estructura -ahora en otro rol- lo ayudó a volver, con voz y voto.

"Son dos funciones muy distintas: el día a día era extremo para el gerente. Como consejero no vas a 200; hoy puedo analizar o gestionar otras cosas de diferente manera", comparó.

El 16 de marzo de 2021 dirigió Obras-San Martín, por Liga Nacional y tres días después se despidió en el Manu Ginóbili.

"Creo que el árbitro no se va nunca. De hecho, miro el partido y analizo a los árbitros, es más fuerte que uno. Y no me molesta", aseguró.

"A veces -agregó- me pone mucho más nervioso cuando una situación se resuelve de determinada manera que yo no considero la ideal".

Javier asegura que no se guardó nada y eso lo deja tranquilo.

"Mis amigos son árbitros y generalmente los que vienen a arbitrar a Villa Mitre comen en mi casa. Es muy difícil dejar eso, porque fue mi vida, estuve 25 años adentro de una cancha. Ahora, no extraño dirigir, considero que lo di todo y llegué a mi techo", justificó.

Así y todo, hay determinadas situaciones que lo movilizan.

"Cuando voy a una cancha y está llena, me pasa de decir 'qué lindo sería estar ahí adentro'. Creo que es por el ego de decir 'yo podría estar', aunque, de hecho, analizando en frío es muy probable que no podría dirigir estas nuevas generaciones", opinó.

Y dio su argumento: "Creo que haría la mayoría de las cosas diferente a cómo las hacen, pero llego a la conclusión que, como las están haciendo ahora termina el partido y todos se saludan, de buena manera. Entonces, capaz que lo que ellos hicieron está bien y lo que yo creo que habría que haber hecho es un error. Por eso si me preguntás si podría dirigir hoy te respondo 'no lo sé'", aseguró.

Esto lo comparó con la visión que tenía el histórico árbitro -fallecido- Horacio Luque con su forma de dirigir.

"Cachín me decía 'vos no sabés dirigir básquet'. Y para él tenía razón, pero a mi me salía bien, entonces, terminaban mis partidos y estaba todo bárbaro. Tal vez es lo que me puede pasar a mí con las nuevas generaciones", comparó.

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