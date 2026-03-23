Estudiantes y L.N. Alem también tuvieron técnicos debutantes ganadores en la LBB Oro

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con las victorias de Estudiantes sobre Villa Mitre, 76 a 75 y de Pueyrredón sobre Leandro N. Alem, 72 a 71, se completó la sumamante pareja primera fecha de la Liga de Básquetbol Bahiense Oro (LBB Oro), que lleva el nombre de Rubén Fillottrani.

La misma había comenzado el jueves, con los triunfos de Napostá(80-76), Bahiense del Norte 87 a 84 (70-70), Pacífico (77-76) e Independiente (72-67).

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De esta manera, tres de los cuatro entrenadores debutantes en la categoría lo hicieron con victoria: Hernán Jasen en Alem, Facundo Sastre en Estudiantes y Javier Musumeci -el jueves- al frente de Independiente.

Se dio el gusto

Estudiantes metió un triunfazo ante el tricampeón Villa Mitre, 76 a 75, en partido que había sido postergado por la participación del tricolor en la Liga Argentina.

El albo corrió de atrás, llegando a perder por 15 en el inicio del segundo cuarto.

De a poco fue recortando y entró mejor al cierre.

Tuvo un gran ingreso desde el banco Julián Rodríguez, sumando 17 puntos (4-6 en triples y 2-4 en dobles), más 8 asistencias.

También fue importante lo de Jerónimo Mitoire (11 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias), lo mismo que Octavio Cancellarich (11 unidades y 7 recobres).

Mientras que José Belleggia, además del doble que le devolvió la ventaja al albo (76-75), cerró con 11 puntos (5-5 en dobles).

En el tricolor, que como se había anunciado no jugaron Alejo Blanco, Ignacio Alem y Julián Lorca, hubo un buen regreso a las canchas de Joaquín Jasen (recuperado de su lesión), aportado 16 puntos y 6 rebotes.

En tanto, el experimentado Franco Amigo colaboró con 12 unidades (2-3 en triples), más 10 rebotes y el debutante Emiliano Sombra completó 9 puntos y 7 rebotes.

La síntesis:

Villa Mitre (75): J. Jasen (16), S. Alimenti (6), L. Cavero (10), F. Amigo (12), E. Sombra (9), fi; M. Iglesias, S. Basualdo (11), L. Gómez Lepez (7), F. Basualdo, B. Iguacel, N. Cappa (2) y E. Diez (2). DT: Emiliano Menéndez.

Estudiantes (76): S. Ruesga (4), O. Cancellarich (11), L. Delgado (2), G. Mitoire (11), J. García (13), fi; J. Rodríguez (17), J. Belleggia (11), A. González (4), F. Mazzello (3) y L. Storni. DT: Facundo Sastre.

Cuartos: Villa Mitre, 25-13; 44-39 y 62-56.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Leonardo Bressan.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

El subibaja

En la reanudación del partido que se había suspendido el jueves -por humedad- cuando apenas iban 4m51 y estaban 5-5, finalmente L.N. Alem derrotó a Pueyrredón, por 72 a 71.

Dos libres del estadounidense Jean-Luc Wilson decretaron el final, en un equipo local que tuvo picos de rendimiento, por caso, pasando del 32-15 entre el segundo cuarto y el inicio del tercero para establecer la máxima del partido (44-30), a sufrir un 18-1 que le devolvió la ventaja a Purre: 48-45.

La visita entró al último cuarto 60-52 arriba y Alem pasó a ganar 68-63 (parcial 16-3), pudiendo Purre empatar en 70 con dos libres de Damián Carci, aunque después Manuel Echarri falló uno de dos.

En el verdirrojo que no le dio minutos al venezolano Eduardo Ríos (recuperándose de una intervención de rodilla), ingresó desde el banco Jean-Luc Wilson, goleador del equipo, con 18 puntos (1-7 en triples, 2-5 en dobles y 11-14 en libres), más 8 rebotes, 5 recuperos y 3 asistencias.

Por su parte, Lucas Desbat reafirmó su buen rendimiento sumando 16 puntos (7-9 en libres, 3-6 en dobles y 1-4 en libres), más 9 recobres.

También tuvo un positivo inicio Jano Wentland (llevaba 11 unidades en plena remontada de Alem) y fue importante como el resto de un equipo tan joven como intenso, al que esta primera victoria los ayudará a soltarse aún más.

En la visita, lideraron Fernando Alfonso, autor de 20 puntos (3-5 en triples, 3-7 en dobles y 5-5 en libres), más 4 rebotes y 3 asistencias, en tanto que Nicolás Renzi metió 21 unidades (6-10 en t2 y 6-7 en t1) y bajó 9 rebotes.

La síntesis:

L.N. Alem (72): M. Cenzual (7), J. Wentland (11), S. D'Annunzio (7), L. Desbat (16), T. Scolari (6), fi; J. Wilson (18), R. González (6), M. Such, V. Scoppa (1), N. Amaya y L. Hernández. DT: Hernán Jasen.

Pueyrredón (71): F. Alfonso (20), N. Dulsan, G. Sagasti, N. Renzi (21), Gino Pisani (3), fi; D. Carci (9), M. Echarri (7), L. Baeza (10) y P. Pérez Pavón (1). DT: Ariel Ugolini.

Cuartos: L.N. Alem, 12-15; 42-30 y 52-60.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Horacio Sedán y Joaquín Irrazábal.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

La próxima

La segunda fecha comenzará el miércoles, con el adelantado (por streaming) entre Bahiense del Norte-Independiente.

El jueves se completará con Pueyrredón-Napostá, Liniers-Villa Mitre, Estudiantes-Pacífico, Estrella-Barrio Hospital y Olimpo-L.N. Alem.