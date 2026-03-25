Tras un vuelco en Stroeder, hospitalizaron a un automovilista

Un joven, de 23 años, oriundo de la localidad de Villalonga, fue trasladado con heridas de consideración, primero al hospital Luis Urizar, en Stroeder, y posteriormente al Pedro Ecay de Carmen de Patagones.

Fue luego de protagonizar un fuerte vuelco en el camino vecinal que conduce al basural, a escasos kilómetros al noreste de esta localidad.

Según fuentes consultadas, el siniestro se produjo pasadas las 19 de este miércoles, cuando el conductor de un Peugeot 207, se dirigía por el citado camino vecinal hacia la localidad de Villalonga.

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Por causas que se tratan de establecer permitió el control del mismo, pegó contra un talud de tierra, volcó y el rodado quedó detenido sobre su techo.

Al llegar al lugar los rescatistas actuaron de manera rápida para trasladar al joven para que pueda ser asistido.

Al lugar acudieron los Bomberos Voluntarios de Stroeder, personal de Salud, con una ambulancia y agentes del Destacamento de la Policía Comunal. (Agencia Carmen de Patagones)