Violenta agresión en Coronel Pringles: tres menores heridos tras ataque con un destornillador

Un grave episodio de violencia urbana ocurrió en Coronel Pringles en las últimas horas. Según informó la Jefatura de Policía Comunal, tres adolescentes resultaron heridos tras ser interceptados y atacados por dos sujetos en la vía pública durante la madrugada del pasado martes 24 de marzo.

El incidente tuvo lugar en la esquina de Sáenz Peña y Campos (41). De acuerdo a las primeras investigaciones, las víctimas —tres jóvenes de 14 y 16 años— transitaban por el lugar cuando fueron abordadas por dos masculinos que iniciaron una agresión física.

La peor parte se la llevó el joven de 16 años, quien sufrió tres heridas punzocortantes en la zona abdominal (sin compromiso de órganos vitales) y una lesión ósea en la mandíbula. Los otros dos acompañantes también presentaron heridas de gravedad moderada.

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Afortunadamente, desde el centro de salud donde fueron atendidos se informó que los tres evolucionan favorablemente.

Tras el inicio de la Investigación Penal Preparatoria por el delito de Lesiones, y con la intervención de la Ayudantía Fiscal local, la policía logró recabar testimonios clave que permitieron reconstruir el hecho.

Gracias a estas declaraciones, se identificó al autor de las puñaladas: un joven de 17 años, quien habría utilizado un destornillador como arma blanca. Asimismo, se logró establecer la identidad de un segundo implicado, también menor de edad, quien participó activamente del ataque.

Debido a que todos los involucrados (tanto víctimas como victimarios) son menores de edad, no se revelan las identidades de los mismos. las autoridades recordaron que rige estrictamente el Artículo 22 de la Ley 26.061, el cual prohíbe la difusión de datos o identidades que permitan reconocer a los jóvenes en conflicto con la ley o a las víctimas.

Toda la prueba recolectada, incluyendo informes médicos y el arma utilizada, fue puesta a disposición de la Justicia de Menores, que ahora lleva adelante el caso.