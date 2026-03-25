Bahía Blanca | Miércoles, 25 de marzo

22.5°

Bahía Blanca | Miércoles, 25 de marzo

22.5°

Bahía Blanca | Miércoles, 25 de marzo

22.5°
Liga del Sur.

Mati San Martín y el buen arranque de Dublin: "No tenemos que volvernos locos"

El mediocampista del elenco que conduce Bruno Paolella, autor de un gol en el triunfo ante Pacífico de Cabildo 2 a 1, se mostró cauto con el prometedor inicio.

Dublin empezó la temporada 2026 pisando fuerte. Al menos en las dos primeras fechas, demostró estar a la altura de las circunstancias en el Apertura el Promocional liguista. Sin embargo, el mediocampista Matías San Martín se mostró cauto a la hora de la ilusión, pero valoró el rendimiento del equipo en el empate ante Rosario (1-1) y la victoria en Cabildo ante Pacífico (2-1).

"Mati" --quien facturó en el éxito ante el Tifón-- dejó varias frases interesantes en el "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, en La Nueva Play y ya palpitó el choque del domingo ante Sansinena.

Noticias Relacionadas

"Estamos bien, pero no tenemos que volvernos locos, confesó. Falta mucho camino por recorrer", sostuvo el volante interno.

Mirá la nota completa:

 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Deportes.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE