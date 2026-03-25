Mati San Martín y el buen arranque de Dublin: "No tenemos que volvernos locos"

Dublin empezó la temporada 2026 pisando fuerte. Al menos en las dos primeras fechas, demostró estar a la altura de las circunstancias en el Apertura el Promocional liguista. Sin embargo, el mediocampista Matías San Martín se mostró cauto a la hora de la ilusión, pero valoró el rendimiento del equipo en el empate ante Rosario (1-1) y la victoria en Cabildo ante Pacífico (2-1).

"Mati" --quien facturó en el éxito ante el Tifón-- dejó varias frases interesantes en el "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, en La Nueva Play y ya palpitó el choque del domingo ante Sansinena.

"Estamos bien, pero no tenemos que volvernos locos, confesó. Falta mucho camino por recorrer", sostuvo el volante interno.

Mirá la nota completa: