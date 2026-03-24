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Apertura liguista: se cierra la 2ª jornada en La Loma y en Cerri

En la A, se medirán Bella Vista-Liniers; y en la B, chocarán Sansinena-Comercial.

Fotos: Archivo La Nueva.

Con dos atractivos cotejos, se cerrará esta tarde el telón de la 2ª fecha del certamen Apertura de la Liga del Sur.

Desde las 16, Bella Vista recibirá a Liniers en la Loma.

El Gallego de Martín Carrillo debutó con un triunfo ante San Francisco 3 a 1 y buscará otra victoria para alcanzar a Villa Mitre en la cima.

Por su parte, el chivo de la dupla Ribes-Romero pugnará por su primer éxito tras haber caído ante el tricolor 2 a 0 en la jornada inaugural.

Juan Vega será el encargado de impartir justicia.

La fecha se inició el domingo con la goleada de Villa Mitre ante La Armonía 4 a 0 como visitante y el empate entre San Francisco y Libertad (1-1). Y ayer, Huracán superó a Sporting 3 a 0 en Cerri.

 

POSICIONES

Villa Mitre 6 (+6)

Libertad 4 (+2)

Bella Vista 3 (+2)

Huracán 3 (+1)

La Armonía 3 (-3)

San Francisco 1 (-2)

Liniers 0 (-2)

Sporting 0 (-4)

 

Por recuperar la vanguardia

Comercial --único ganador de la fecha inicial en el Promocional-- intentará mantenerse en la exclusividad de la vanguardia, pero tendrá un duro escollo en el Luis Molina ante Sansinena.

El partido irá a las 16, con arbitraje de Felipe Zonco.

El elenco del debutante Martín Gatti empezó con el pie derecha tras vencer a Tiro a domicilio 1 a 0, mientras que el albirrojo empató como local ante Pacífico de Cabildo 3 a 3, tras estar 3 a 0 arriba.

El domingo, Rosario superó a Pacífico BB 3 a 1 y Dublin a Pacífico de Cabildo como visitante 2 a 1. Y ayer, Tiro Federal doblegó a Olimpo en el Carminatti 1 a 0.

POSICIONES

Rosario 4 (+2)

Dublin 4 (+1)

Comercial 3 (+1)

Tiro Federal 3 (0)

Sansinena 1 (0)

Olimpo 1 (-1)

Pacífico C 1 (-1)

Pacífico BB 1 (-2)

 

 

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