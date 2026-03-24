Apertura liguista: se cierra la 2ª jornada en La Loma y en Cerri

Con dos atractivos cotejos, se cerrará esta tarde el telón de la 2ª fecha del certamen Apertura de la Liga del Sur.

Desde las 16, Bella Vista recibirá a Liniers en la Loma.

El Gallego de Martín Carrillo debutó con un triunfo ante San Francisco 3 a 1 y buscará otra victoria para alcanzar a Villa Mitre en la cima.

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Por su parte, el chivo de la dupla Ribes-Romero pugnará por su primer éxito tras haber caído ante el tricolor 2 a 0 en la jornada inaugural.

Juan Vega será el encargado de impartir justicia.

La fecha se inició el domingo con la goleada de Villa Mitre ante La Armonía 4 a 0 como visitante y el empate entre San Francisco y Libertad (1-1). Y ayer, Huracán superó a Sporting 3 a 0 en Cerri.

POSICIONES

Villa Mitre 6 (+6)

Libertad 4 (+2)

Bella Vista 3 (+2)

Huracán 3 (+1)

La Armonía 3 (-3)

San Francisco 1 (-2)

Liniers 0 (-2)

Sporting 0 (-4)

Por recuperar la vanguardia

Comercial --único ganador de la fecha inicial en el Promocional-- intentará mantenerse en la exclusividad de la vanguardia, pero tendrá un duro escollo en el Luis Molina ante Sansinena.

El partido irá a las 16, con arbitraje de Felipe Zonco.

El elenco del debutante Martín Gatti empezó con el pie derecha tras vencer a Tiro a domicilio 1 a 0, mientras que el albirrojo empató como local ante Pacífico de Cabildo 3 a 3, tras estar 3 a 0 arriba.

El domingo, Rosario superó a Pacífico BB 3 a 1 y Dublin a Pacífico de Cabildo como visitante 2 a 1. Y ayer, Tiro Federal doblegó a Olimpo en el Carminatti 1 a 0.

POSICIONES

Rosario 4 (+2)

Dublin 4 (+1)

Comercial 3 (+1)

Tiro Federal 3 (0)

Sansinena 1 (0)

Olimpo 1 (-1)

Pacífico C 1 (-1)

Pacífico BB 1 (-2)