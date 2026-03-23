Tiro Federal encontró crédito en el banco y dio vuelta la taba

En la agonía del partido, Tiro Federal se sacó la mufa, derrotó a Olimpo 2 a 1 y logró su primer éxito en el Apertura del Promocional.

La tarde no comenzó bien para el aurivioleta, ya que el aurinegro se puso en ventaja con un remate de Sgattoni que no parecía llevar peligro, pero que Arias no pudo contener.

Pero, en la última jugada del primer tiempo, Juan Marcos Acosta se ganó una zonza roja (uno de los pocos aciertos de Yatzky) y dejó al dueño de casa con 10.

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Con uno más, el aurivioleta encontró espacios en el complemento, los cambios le sentaron de maravilla y lo terminó dando vuelta por inercia.

El tramo final fue muy entretenido porque ninguno se conformó con la paridad, aunque el visitante estuvo más lúcido para quedarse con los tres puntos cuando parecía que el cotejo tenía destino de empate.

Los goles

1-0. Pedro Sgattoni enganchó de izquierda hacia adentro, nadie le salió a la marcha y sacó un derechazo con comba sin tanta violencia, pero que sorprendió a Arias, quien dudó entre sacarla y agarrarla.

1-1. Restiffo ganó la cuerda por derecha, mandó un centro rastrero que desvió Genaro Fraysse y el ingresado Joaquín Laborde se la encontró de frente para batir a Jonathan Acosta, hasta entonces figura.

1-2. "Xavi" Fraysse --quien había ingresado a los 77 minutos-- frotó la lámpara, le puso un pase bárbaro a Salgado (otro que vino desde el banco), quien definió mal, pero el balón le cayó a Ocampo y el 8 sentenció en el segundo palo.

Las figuras

Diego Ocampo terminó redondeando una buena tarea con el gol de la victoria, aunque ya había tenido una chance clara con el score 0-1.

Los ingresos de Laborde --la primera que tocó fue gol y al toque tuvo el segundo--, Salgado (muy bien en el uno contra uno) y Thiago Fraysse, en escasos minutos demostró cosas interesantes, también resultaron importantes.

Agustín Calamante y Agustín Cabrera también tuvieron un muy buen cometido en el visitante.

Por el lado del local, el pibe Pradilla jugó un gran partido, mientras que Jonathan Acosta tuvo muy buenas intervenciones.

La roja

Cuando se juagaba el primer minutos de descuento, Juan Marcos Acosta agredió sin pelota a Seba Mancinelli y vio correctamente la roja directa.

Esa incidencia terminó siendo vital en el desarrollo de los segundos 45 minutos.

Durante el cotejo hubo varias protestas y polémicas, en la que Franco Yasky acertó poco y nada.

La síntesis

OLIMPO 1

Jo. Acosta 6

Maggini 5

Quidel 5

Pradilla 7

Gonnett 5

Sgattoni 6

Della Chiara 5

Oraindi 5

J.M. Acosta 4

Colmenares (c) 5

J. Vidal 5

DT: M. González

TIRO FEDERAL 2

B. Arias 4

Pizzorno 6

S. Mancinelli (c) 6

Cuevas 6

Restiffo 6

Calamante 7

OCAMPO 7

Ruppel 5

F. Fraysse 5

G. Fraysse 5

Cabrera 7

DT: Sardi-Gigliotti

PT. Gol de Sgattoni (O), a los 34m. A los 46m. fue expulsado J.M. Acosta (O).

ST. Goles de Laborde (TF), a lo 22m. y Ocampo (TF), a los 42m.