Apertura liguista: continúa la 2ª fecha en Cerri y en el Carminatti
Huracán y Sporting se pondrán al día en cancha de Sansinena, mientras que Olimpo recibirá a Tiro Federal.
Con dos cotejos, uno en cada categoría, continuará esta tarde la 2ª fecha del certamen Apertura de la Liga del Sur.
En la máxima división, Huracán y Sporting chocarán desde las 16 en cancha de Sansinena.
El cotejo arbitrado por Leopoldo Gorosito había sido postergado el sábado debido a la lluvia.
La jornada comenzó ayer con la goleada de Villa Mitre ante La Armonía 4 a 0 como visitante y el empate entre San Francisco y Libertad (1-1)
Y se cerrará mañana martes cuando se midan Bella Vista y Liniers en La Loma, con contralor de Juan Vega.
POSICIONES
Villa Mitre 6
Libertad 4
Bella Vista 3
La Armonía 3
San Francisco 1
Sporting 0
Huracán 0
Liniers 0
En el Promo
Olimpo y Tiro Federal estarán frente a frente esta tarde en el Carminatti, desde las 16.
Franco Yatzky será el árbitro.
Mañana, en tanto, completarán en Cerri Sansinena y Comercial. Dirigirá Facundo Altuna.
El domingo, Rosario superó a Pacífico BB 3 a 1 y Dublin a Pacífico de Cabildo como visitante 2 a 1.
POSICIONES
Rosario 4
Dublin 4
Comercial 3
Sansinena 1
Olimpo 1
Pacífico C 1
Pacífico BB 1
Tiro 0