Bahía Blanca | Lunes, 23 de marzo

20.0°

Fútbol.

Apertura liguista: continúa la 2ª fecha en Cerri y en el Carminatti

Huracán y Sporting se pondrán al día en cancha de Sansinena, mientras que Olimpo recibirá a Tiro Federal.

Con dos cotejos, uno en cada categoría, continuará esta tarde la 2ª fecha del certamen Apertura de la Liga del Sur.

En la máxima división, Huracán y Sporting chocarán desde las 16 en cancha de Sansinena.

El cotejo arbitrado por Leopoldo Gorosito había sido postergado el sábado debido a la lluvia.

La jornada comenzó ayer con la goleada de Villa Mitre ante La Armonía 4 a 0 como visitante y el empate entre San Francisco y Libertad (1-1)

Y se cerrará mañana martes cuando se midan Bella Vista y Liniers en La Loma, con contralor de Juan Vega.

POSICIONES

Villa Mitre 6 

Libertad 4

Bella Vista 3

La Armonía 3

San Francisco 1

Sporting 0

Huracán 0

Liniers 0

 

En el Promo

Olimpo y Tiro Federal estarán frente a frente esta tarde en el Carminatti, desde las 16.

Franco Yatzky será el árbitro.

Mañana, en tanto, completarán en Cerri Sansinena y Comercial. Dirigirá Facundo Altuna.

El domingo, Rosario superó a Pacífico BB 3 a 1 y Dublin a Pacífico de Cabildo como visitante 2 a 1.

POSICIONES

Rosario 4

Dublin 4

Comercial 3

Sansinena 1

Olimpo 1

Pacífico C 1

Pacífico BB 1

Tiro 0

 

 

 

