Con uno menos, Villa Mitre fue una aplanadora y los mira a todos desde arriba

Los pibes de Villa Mitre volvieron a demostrar que son cosa seria. Como visitante, con uno menos desde los 26 minutos, golearon a La Armonía 4 a 0 y cosecharon la segunda victoria en fila sin recibir goles.

El joven elenco de Horacio Schumacher aprovechó al máximo las oportunidades y las licencias defensivas que ofreció un rival muy dubitativo de tres cuartos de cancha hacia atrás.

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Con 10 fue mucho más

La Armonía comenzó mejor pisado y, vaya paradoja, fue mejor once contra once. Con un activo Malmoria en ataque, se adueñó de la mitad de la cancha y se plantó en campo ajeno.

De hecho, el 7 hizo trabajar a Manganaro con un buen remate.

Sin embargo, el visitante comenzó a emparejar después de los primeros 20 minutos cuando Juani Acosta encontró la pelota.

Pero, a los 26 minutos, el colombiano Vargas –ya amonestado— fauleó a Ramiro Fernández y un celoso Aispuro le mostró la segunda amarilla. Pareció exagerada.

Era el momento para el local pudiera establecer el dominio del arranque. Pero nada de eso ocurrió. Y si bien un disparo cruzado de Malmoria se fue cerca, fue el tricolor el que rompió el cero.

Juani Acosta le puso un buen pase a Gerk –partió un pasito adelantado--, quien la peleó y remató de derecha para poner el 1 a 0.

El local no asimiló el golpe, siguió dormido en el fondo y Villa Mitre le dio otro cachetazo. Monteverde y Uicala toquetearon hasta el que el lateral volante por izquierda tiró un centro perfecto que Gerk desvió al gol con un toque de derecha contra el segundo poste de “Nacho” Torres.

Claro que los de Schumacher no se conformaron y aprovecharon al máximo las licencias que dio atrás su oponente. Monteverde fue a una pelota que parecía perdida y amplió los guarismos tras ganarle a Marino en el duelo corporal y desairar a “Nacho” Torres.

Fue y fue, pero no concretó

En el complemento, “Fito” Cuello movió la estantería y su equipo se adueñó de la pelota y el territorio. Pasó a jugar con tres delanteros bien definidos y metió a su rival contra un arco.

Las chances para el anfitrión de fueron sucediendo, pero no puso encontrar el descuento que lo pusiera en partido.

Manganaro sacó varias, el palo le negó el gol a Intrevado, Muzi y Acosta se perdieron dos ocasiones abajo del arco y la tarde estaba torcida para el velezano.

Para colmo el incansable Avit –que ya se había perdido una chance en el comienzo del complemento— le puso un moño a una actuación redonda de Villa Mitre con un golazo de derecha tras asistencia de Gaspar Castro.

A uno le salió todo y al otro nada. Pero el tricolor empezó con el pie derecho y los chicos de Schumacher se ilusionan con pelear bien arriba, por más que muchos no los tengan en cuenta.

La síntesis

LA ARMONIA 0

I. Torres 4

M. López 5

Marino (c) 4

G. Blanco 4

J.M. González 5

R. Fernández 6

F. Cuello 4

M. Gil 4

J.J. Ramírez 5

Intrevado 5

Malmoria 6

DT: R. Cuello

VILLA MITRE 4

Manganaro (c) 7

Sastre 6

Barreto 7

Zalazar 6

Avit 7

Vargas 5

Zweedyk 7

J.I. ACOSTA 7

Uicala 7

Gerk 7

Monteverde 7

DT: H. Schumacher

PT. Goles de Gerk (VM), a los 30 y 37m. y Monteverde (VM), a los 42m. A los 26m. fue expulsado Vargas (VM).

ST. Gol de Avit (VM), a los 27m.

CAMBIOS. 45m. Narvay (5), Muzi (5) y Carta (x) por F. Cuello, Gil y Blanco y 73m. Herrera y J.D. Acosta por Carta e Intrevado, en La Armonía; 56m. Aguirre (5) por J.I. Acosta; 66m. Castro (7) y Th. Díaz (6) por Zweedik y 78m. Cardozo y Domínguez por Avit y Monteverde, en Villa Mitre.

ARBITRO. Juan Aispuro (5).

CANCHA. La Armonía (buena).