Apertura liguista: esperando un guiño del clima, hoy arrancará la 2ª fecha

Con un ojo en el pronóstico y otro en la cancha, hoy comenzará a jugarse la 2ª fecha del certamen Apertura de la Liga del Sur.

Desde las 16, se disputarán cuatro cotejos: dos en la A y dos en el Promocional.

En la elite del fútbol doméstico, La Armonía y Villa Mitre protagonizarán el único duelo entre ganadores de la jornada inaugural.

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Los de "Fito" Cuello vencieron a Sporting como visitante 2 a 1.

En el velezano ya no estará David "Chori" Vega, quien se alejó de la entidad.

Por su parte, los conducidos por Horacio Schumacher superaron en casa a Liniers 2 a 0.

Valentino Valeri y Santiago Gómez viajaron con el plantel del Federal A y no serán de la partida.

Dirigirá Juan Aispuro.

El otro cotejo de hoy será el que afrontarán San Francisco y Libertad en el Gustavo Novoa.

El Santo de Manu Dambolena cayó en la Loma ante Bella Vista 3 a 1, mientras que el elenco de Villa Rosas logró un resonante triunfo en casa ante Huracán 3 a 1.

Lucas De Dios será el árbitro.

La jornada continuará mañana con el reprogramado cotejo entre Huracán-Sporting (en cancha de Sansinena, con Lepoldo Gorosito como juez) y se cerrará el martes cuando se midan Bella Vista y Liniers en La Loma, con contralor de Juan Vega.

En la B

En la primera división "B", en tanto, hoy chocarán Rosario y Pacífico de Bahía (dirigirá Ariel Turcuman) y Pacífico de Cabildo y Dublin (Raúl Kerman).

Los conducidos por Katz empataron ante Dublin 1 a 1 en Cerri y el verde bahiense sacó un empate sin goles ante Olimpo en su escenario.

Por su parte, los de Cabildo levantaron un 0-3 ante Sansinena (fue 3 a 3) y los dirigidos por Bruno Paolella tuvieron un buen debut en la paridad 1 a 1 ante Rosario.

Mañana, en tanto, Olimpo y Tiro Federal jugarán en el Roberto Carminatti con arbitraje de Franco Yatzky.

Por último, también el martes, Sansinena y Comercial cruzarán en el Luis Molina. Dirigirá Facundo Altuna.

Todos los partidos de la fecha comenzarán a las 16.