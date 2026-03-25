Milei lanzó un provocador “test” sobre la inflación y apuntó contra las políticas de los años ‘70

El presidente Javier Milei publicó este miércoles un mensaje en redes sociales titulado “Test para detectar idiotas”, en el que planteó una reflexión sobre las políticas económicas aplicadas durante la década del 70.

En la publicación, el mandatario sostuvo que en aquel período se intentó combatir la inflación mediante controles de precios, regulación de cantidades y control del tipo de cambio, en un contexto de déficit fiscal financiado con emisión monetaria.

Según explicó, esa combinación derivó en pérdida de reservas y desembocó en el llamado “Rodrigazo”, impulsado por el entonces ministro Celestino Rodrigo, lo que generó una fuerte aceleración inflacionaria y caída de la actividad económica.

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Milei cerró el mensaje con una pregunta dirigida a sus seguidores sobre quién considera responsable de ese proceso. (NA)

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