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Encuesta: el 53,7 % de los argentinos tiene una imagen negativa de Milei

El relevamiento también reflejó que el 73,6 % pide la renuncia de Adorni y que el caso Libra sigue impactando en la percepción pública del presidente.

El presidente de la Nación Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni

La imagen del presidente Javier Milei volvió a mostrar signos de desgaste en la opinión pública: el 53,7 % de los argentinos evaluó de manera negativa su gestión, contra un 38,8 % de valoración positiva, de acuerdo con un sondeo conocido en las últimas horas.

Se trata de un estudio de la consultora OK Media, correspondiente a marzo de 2026, con cobertura nacional, representación de AMBA e Interior y un margen de error informado de ±2,9 %.

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El trabajo también encendió una fuerte señal de alerta para el oficialismo por la situación de Manuel Adorni, ya que el 73,6 % de los consultados consideró que debería renunciar, mientras que apenas el 20,8 % opinó que debería continuar en su cargo. Un 5,6 %, en tanto, respondió no saber o no contestó.

Uno de los datos más sensibles para la Casa Rosada aparece al desagregar las respuestas según la valoración de la gestión presidencial: incluso entre quienes tienen una imagen positiva del Gobierno, un 30,3 % cree que Adorni debe dejar su cargo. En ese mismo segmento, el 67,2 % sostuvo que no debería renunciar.

En paralelo, la encuesta midió el impacto del caso Libra sobre la figura presidencial. Allí, el 65,7 % afirmó haber seguido las últimas novedades del escándalo, contra un 34,3 % que dijo no conocerlo o no seguirlo.

Sobre ese universo, el 61,3 % consideró que el caso perjudica la imagen de Milei, mientras que el 31,7 % opinó que no la afecta y un 7 % no tomó posición. Aun dentro del grupo con imagen positiva del presidente, el 24,5 % admitió que el caso Libra sí le provoca un daño político.

Los números dejaron así un cuadro complejo para el oficialismo: más de la mitad de los encuestados desaprueba la gestión presidencial, casi tres de cada cuatro piden la salida de Adorni y el escándalo de Libra aparece como un factor de desgaste para la figura de Milei. (NA)

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