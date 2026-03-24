Tras la polémica, Manuel Adorni rompe el silencio y reaparece en conferencia

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, volverá a dar este miércoles 25 una conferencia de prensa en la Casa Rosada, luego de las tensiones que atravesó el Gobierno por las últimas polémicas alrededor de sus viajes.

La exposición será a las 11 y formará parte de un intento oficial por retomar el control de la agenda pública después de varias semanas atravesadas por filtraciones, cuestionamientos opositores y ruido interno.

La decisión de volver a la sala de conferencias se da después de casi dos meses sin una presentación de ese tipo.

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En Balcarce 50 buscan reinstalar una dinámica de gestión más visible y ordenar el frente político con una agenda de anuncios y actividades públicas que le permita al oficialismo salir del eje de la polémica.

La trastienda del movimiento muestra una preocupación concreta del Gobierno por la seguidilla de episodios que dejaron a Adorni bajo presión.

El ministro coordinador quedó en el centro de la escena después de que se conociera el viaje de su esposa en la comitiva oficial a Estados Unidos, el vuelo a Punta del Este en un avión privado y la denuncia vinculada a una propiedad registrada a nombre de Bettina Angeletti.

Esos episodios derivaron además en expedientes judiciales y reactivaron versiones sobre una eventual salida del funcionario, que en la Casa Rosada rechazan.

En ese contexto, el oficialismo resolvió reforzar la centralidad política de Adorni con una agenda más activa. Además de la conferencia de prensa, el viernes está prevista una actividad en la que se mostrará junto a Javier Milei, Karina Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un nuevo gesto de respaldo de la cúpula libertaria.

La señal busca desactivar la danza de nombres sobre posibles reemplazos y ratificar que el funcionario sigue contando con el aval del Presidente y de la secretaria general de la Presidencia.

La otra pata de esa estrategia es la reactivación de las reuniones de coordinación con ministros. Según la agenda que manejan en el Gobierno, Adorni retomará desde este miércoles los encuentros cara a cara con integrantes del Gabinete para supervisar la gestión de las distintas áreas.

El primer tramo incluirá conversaciones con Federico Sturzenegger y Juan Bautista Mahiques; luego seguirán Patricia Bullrich, Diego Santilli y Sandra Pettovello, mientras que para el viernes están previstos contactos con Luis Caputo y Alejandra Monteoliva.

El movimiento también se da mientras el Gobierno intenta contener el desgaste político de dos frentes simultáneos, como la situación de Adorni y las derivaciones judiciales del caso $LIBRA.

En Balcarce 50 sostienen que parte de las filtraciones y de la presión pública responden a una ofensiva opositora para dañar al Ejecutivo.

Más allá de esa lectura, en el oficialismo reconocen que las revelaciones impactaron en la agenda y que cada vez que creyeron que la crisis se apagaba volvió a tomar volumen. (Fuente: TN).