Adorni dijo que no tiene “nada que esconder” y que su patrimonio lo construyó antes de llegar al gobierno

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó hoy que no tiene "nada que esconder" y aseguró que se puso a disposición de la Justicia en relación con el viaje a Nueva York con su esposa y otro en avión privado a Punta del Este.

“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Y quiero dejar algo en claro, ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra, nunca”, dijo Adorni en conferencia de prensa.

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En la misma línea, sostuvo que “no son lo mismo que los que estuvieron antes y la gente lo sabe” y aseguró que no va a permitir que le den “clases de ética” aquellos que “viven del Estado desde que nacieron” o “los que se robaron un PBI”: “Parece que nos olvidamos que vivimos en un país en el que un secretario de Obras Públicas revoleaba bolsos con plata y armas", afirmó.

Por otra parte, el jefe de Gabinete reivindicó la postura libertaria sobre Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia y anunció un paquete de iniciativas que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso.

El funcionario, cuya continuidad en el cargo se puso en duda durante los últimos días, quedó en el centro de la polémica desde que se conoció que su mujer integró la comitiva presidencial que viajó a Nueva York, que adquirió una casa en un country que no integra su declaración jurada y que viajó junto con su familia en un avión privado a Punta del Este durante los feriados de carnaval.

Ante la pregunta de los periodistas presentes, el economista dijo que vive en un departamento en el barrio de Caballito y que se "han dicho barbaridades" sobre su situación patrimonial. Aseguró que, debido a que existe una presentación judicial, no respondería nada "que comprometa la investigación".

A su vez manifestó: "lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida". Sobre la casa country dijo que es "una operación política contra el gobierno, ni siquiera contra mí".

Acerca del cuestionado viaje de vacaciones con su familia en un avión privado a Punta del Este, consideró que "es un tema estrictamente personal, sobre el cual no tengo nada que explicar porque ya expliqué que yo pagué mi proporción de los pasajes".

Apoyo de Santiago Caputo y otros funcionarios

Junto a Adorni estuvieron en la sala de conferencias el asesor presidencial, Santiago Caputo, a quien se lo vio con Javier Lanari, secretario de Comunicación y de confianza de Adorni.

En primera fila se sentaron los ministros Mario Lugones, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Alejandra Monteoliva y Pablo Quirno.

En el fondo de la sala de conferencia estaban Aime Ayelén “Meme” Vázquez, jefa de Gabinete de Adorni, y dos colaboradoras de Caputo: Macarena “Maqui” Alifraco y la ex funcionaria de Medios, Belén Stettler.

Poco después se sumó el titular de la Cámara Baja, Martín Menem.