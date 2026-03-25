Gran expectativa por la reaparición de Adorni en medio de los escándalos

Hoy será un día muy importante para el gobierno de Javier Milei. Una de sus principales espadas, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, encabezará desde las 11 una conferencia de prensa para marcar próximos pasos del gobierno pero donde también se le pedirán explicaciones sobre una serie de escándalos en los que se vio envuelto en los últimos tiempos.

Todo se desató con la confirmación de que llevó de viaje a su mujer, Betina Angeletti, en la última gira presidencial a Estados Unidos. El discurso anti-privilegios de la política de La Libertad Avanza quedó severamente dañado con ese episodio por el cual Adorni se vio obligado a pedir perdón.

Pero también surgieron otras denuncias, como un viaje a Punta del Este con su familia en avión privado que podría caber en el delito de recepción de dádivas y, además, la aparición de dos propiedades que estarían a su nombre aunque no figuran en su declaración jurada.

De acuerdo con las denuncias, el funcionario tendría una casa en un country en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz y un departamento en el barrio porteño de Caballito.

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Hoy Adorni se convirtió en una preocupación para el gobierno e incluso hombres muy cercanos a Milei, como su biógrafo Nicolás Márquez, piden que dé un paso al costado para aliviar de cargas al primer mandatario.

En función de todos los rumores previos, Adorni no va a renunciar. Por el contrario, aparte de la conferencia de prensa tiene previstas reuniones con ministros con foco en los próximos pasos de la gestión y de la agenda legislativa, que incluye un proyecto de reforma del Código Penal para endurecer penas por delitos graves.

Desde el 6 de febrero que el jefe de Gabinete no brinda conferencias, luego de haber anunciado junto al canciller Pablo Quirno un amplio acuerdo comercial con Estados Unidos. En soledad, la última declaración frente a periodistas data del 30 de diciembre de 2025.

Por el momento, sólo trascendió que hoy el economista se defenderá acusando a la oposición de querer desestabilizar al gobierno de Milei.