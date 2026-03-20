Avanzan los pedidos de interpelación a Adorni y Karina Milei por el caso Libra
Las solicitudes fueron elevadas desde la Coalición Cívica. Están relacionadas con cuestiones vinculadas con las siete comunicaciones entre la secretaria general y el empresario Novelli entre el viernes 14 y el domingo 16 de febrero del 2025.
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica y expresidente de la Comisión investigadora por el caso $LIBRA, presentó dos pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
A partir de los resultados del peritaje que reveló conversaciones telefónicas con el empresario Mauricio Novelli, pretende que se revele qué tipo de participación tuvieron los funcionarios con respecto a la publicación del token.
Sumaron, además, un pedido de informes y acceso a la información pública dirigido a Javier Milei. Apuntaron que "la gravedad institucional del caso $LIBRA y la implicación personal directa del presidente y de la secretaria general de la Presidencia exigen respuestas inmediatas”.
En un comunicado, que postearon en las redes sociales los legisladores Ferraro, Sabrina Selva y Juan Marino, señalaron: “La iniciativa legislativa se fundamenta en la responsabilidad política y la transparencia que deben regir los actos de la administración pública".
“En el caso del jefe de Gabinete, es él quien debe responder por el presidente de la Nación, los ministros y el conjunto de los funcionarios de la Administración Pública Nacional ante el Congreso de la Nación”, agregaron.
Las presentaciones también llevan las firmas del radical de Provincias Unidas Pablo Juliano; los peronistas Itaí Hagman, Rodolfo Tailhade, Julia Strada y Florencia Carignano; Nicolás del Caño del Frente de Izquierda, el socialista Esteban Paulón y Nicolás Massot de Encuentro Federal.
Otro de los motivos de las presentaciones es sobre la autorización, supuestamente por parte de la secretaria de la presidencia, de ingresos a Casa Rosada y la Quinta de Olivos de los empresarios vinculados con el Token $LIBRA, Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Davis, entre julio del 2024 y febrero del 2025.
Los diputados también hicieron referencia para fundamentar el pedido de interpelación a la hermana del presidente Javier Milei sobre “los acuerdos contractuales, pagos y la monetización de la imagen presidencial”. (TN)