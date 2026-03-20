Avanzan los pedidos de interpelación a Adorni y Karina Milei por el caso Libra

Otros tiempos. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica y expresidente de la Comisión investigadora por el caso $LIBRA, presentó dos pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

A partir de los resultados del peritaje que reveló conversaciones telefónicas con el empresario Mauricio Novelli, pretende que se revele qué tipo de participación tuvieron los funcionarios con respecto a la publicación del token.

Sumaron, además, un pedido de informes y acceso a la información pública dirigido a Javier Milei. Apuntaron que "la gravedad institucional del caso $LIBRA y la implicación personal directa del presidente y de la secretaria general de la Presidencia exigen respuestas inmediatas”.

En un comunicado, que postearon en las redes sociales los legisladores Ferraro, Sabrina Selva y Juan Marino, señalaron: “La iniciativa legislativa se fundamenta en la responsabilidad política y la transparencia que deben regir los actos de la administración pública".

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“En el caso del jefe de Gabinete, es él quien debe responder por el presidente de la Nación, los ministros y el conjunto de los funcionarios de la Administración Pública Nacional ante el Congreso de la Nación”, agregaron.

Las presentaciones también llevan las firmas del radical de Provincias Unidas Pablo Juliano; los peronistas Itaí Hagman, Rodolfo Tailhade, Julia Strada y Florencia Carignano; Nicolás del Caño del Frente de Izquierda, el socialista Esteban Paulón y Nicolás Massot de Encuentro Federal.

Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica.

Otro de los motivos de las presentaciones es sobre la autorización, supuestamente por parte de la secretaria de la presidencia, de ingresos a Casa Rosada y la Quinta de Olivos de los empresarios vinculados con el Token $LIBRA, Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Davis, entre julio del 2024 y febrero del 2025.

Los diputados también hicieron referencia para fundamentar el pedido de interpelación a la hermana del presidente Javier Milei sobre “los acuerdos contractuales, pagos y la monetización de la imagen presidencial”. (TN)