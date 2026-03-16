Silencio del Gobierno sobre el caso $Libra: “No va a aparecer un dato que comprometa al Presidente"

La jornada de la Casa Rosada estuvo marcada este lunes por el silencio en torno a los avances del Caso Libra. Los registros del teléfono del empresario tecnológico Mauricio Novelli, que revelaron comunicaciones con el presidente Javier Milei, por ahora no inquietan al oficialismo.

No hay respuestas por el momento ni tratan de exhibir preocupación. En algunos casos, los entornos de los ministros se limitan a repetir la respuesta de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, cuando le preguntaron sobre el tema el domingo por la noche.

“La Justicia debe investigar”, remarcan las fuentes consultadas, y al mismo tiempo aseguran que “no va a pasar que aparezca un dato que comprometa al Presidente". Como sucedió con el escándalo del ministro coordinador, la administración libertaria cierra filas nuevamente y defiende al jefe del Poder Ejecutivo. Pero tampoco ofrece otras señales de respaldo.

A su vez, como suele suceder cada vez que el mandatario tiene alguna disertación, se valoran los temas que logra introducir en el debate público. En la Bolsa de Comercio de Córdoba volvió a apuntar contra el rol del Estado, cruzó a “la horda de vagos que viven como parásitos”, habló de la gestión económica y desmintió que el progreso tecnológico destruya puestos de trabajo, entre otros temas.

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“Garantizó que el plan económico erradicará finalmente a la inflación del país”, dijeron en La Libertad Avanza a modo de balance.

Quienes acompañaron al Presidente en su travesía destacaron que “se notó el aura” que posee tras una semana intensa, en la que estuvo en Miami, Nueva York (dos ciudades de Estados Unidos) y en Madrid, España. (con información de NA)