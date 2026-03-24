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Aprehendieron a un hombre que intentó evadir un control policial

Ocurrió en el macrocentro bahiense durante un operativo que llevó a cabo personal de la Comisaría Primera.

Personal del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera aprehendió esta tarde a un hombre que intentó evadir un control policial en el macrocentro bahiense.

El sujeto fue identificado como Óscar Alejandro Arrieta, de 40 años, quien al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga, aunque fue rápidamente interceptado por los efectivos.

 

El hecho se registró en calle Brown al 800, donde los policías realizaban operativos dinámicos y procedieron a detener la marcha de un Volkswagen Gol blanco.

Al inspeccionar el vehículo, constataron que poseía cédula verde apócrifa, chapas patentes adulteradas y que los números de motor y chasis se encontraban suprimidos.

 

Arrieta fue aprehendido por infracción al artículo 289 inciso 3° y al artículo 296 del Código Penal, con intervención de la Fiscalía Ordinaria y la Fiscalía Federal en turno.

El automóvil fue secuestrado y será sometido a peritajes, ya que se presume que podría tener pedido de secuestro activo en el Conurbano Bonaerense.

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