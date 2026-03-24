Volvieron los “robotitos” y el plan de Liniers fue perfecto: 1-0 a Bella Vista en la Loma

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Cuando uno va a ver fútbol muchas veces, por no decir por lo general, el vértigo y ese temor cruel a no perder suelen se lavandina líquida derramada sobre el valor y la preponderancia que tienen los sistemas tácticos para desnivelar, para un lado o para el otro, un partido y, por consiguiente, el resultado final.

Bueno, en este caso fue al revés. El plan estratégico de Liniers, el uso adecuado de la forma y el hecho de llevar (al cien por ciento) a la práctica lo que se ensayó en la teoría, fue perfecto para superar 1-0 a Bella Vista en la Loma.

Que quiere que le diga, por el despliegue, por esa identificación a pleno con la propuesta y porque las capacidades individuales generaron un contagio radiactivo colectivo, me hizo acordar al Liniers de los ´90, a esos equipos que dirigía Néstor Herrero y preparaba físicamente Omar Correa.

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¿Se acuerda?, los famosos “robotitos”, los que corrían por toda la cancha, los que tenían prohibido caminar y se empeñaban en cumplir con la presión en todas las zonas, esas que sabían de memoria y que no se podían olvidar desde el inicio de la pretemporada hasta el final del campeonato.

Cuando llegué al estadio de Charcas y D´ Orbigny escuché a algún desfachatado decir: “Liniers tiene menos potencial que el año pasado”. Es cierto, sí, pero el “Chivo” es el “Chivo”, no de casualidad es animador de la A liguista en, por lo menos, los últimos 15 años.

El albinegro bajó la edad promedio de su plantel, pero nunca el nivel de intensidad que lo identificó históricamente. Con un 4-2-3-1 y un sensor imantado en el mediocampo, la visita fue el Rey en tierras de Gallegos. Cuidó la pelota y su destino y donde había un rival para recibir hubo dos propios para quitar y robar.

A los 5 minutos forzó el primer tiro de esquina y a partir de esa bola parada llegó el único gol del encuentro. Philipp cabeceó, el esférico –iba hacia el arco—dio en la mano extendida de Bardella y el árbitro Juan Vega (corrió mucho y fue excelente en la conducción) no necesitó hacer ningún “cálculo” para cobrar el justo penal. El 9 suarense ejecutó a un costado de Fran Martínez y un 1-0 tempranero que después justificó con creces e inteligencia grupal.

Encima, cuando recuperó agilizó el juego con su doble 5 (Chamorro y Paolorossi) y le cantó truco, retruco y vale cuatro a un adversario al que le costó reaccionar y que la pasó mal cuando lo apuraron.

Sometido frente a tanto rigor, al dueño de casa (casi siempre con un delantero solo, Alexis Vega, porque a mi criterio Lucas Martínez estuvo desaprovechado en el carril derecho) no le calzó el saco del pelotazo largo al área rival para ganar algo. No era por ahí; los equipos de Martín Carrillo no juegan así.

Por ahí inquietó con algún centro y cabezazos que pasaron cerca de la valla custodiada por Mendiguibel, pero fueron cañitas al aire que ni siquiera hicieron ruido. La batalla táctica la empezó y la terminó ganando Liniers, y en eso mucho debe haber tenido que ver la dupla técnica Ribes-Romero (foto), criados y formados en las huestes bellavistenses.

Cuando los papeles estaban a punto de incendiarse, el local probó con un 3-4-2-1, pero los baches y los espacios fueron aventuras a todo terreno para un adversario que no metió el segundo de casualidad.

A los 43, Gabino Belleggia tuvo la paridad debajo de los palos, fue la más clara, pero Iván Fernández punteó justo la redonda para tirarla al córner. Las cartas ya estaban echadas y el destino premió al que mejor pensó el partido. Sí, claro, Liniers, el del plan perfecto.

La síntesis

Bella Vista 0 (4-1-4-1)

F. Martínez 5

Rosales 4

Sosa 5

Bardella 4

Reule 4

Vogel 5

L. Martínez 4

Sacomani 5

R. Gómez 4

Gandolfo 3

Vega 4

DT: Martín Carrillo

Liniers 1 (4-2-3-1)

Mendiguibel 7

G. Ullman 6

I. Fernández 8

Villalba 6

Pereyra 6

Paolorossi 8

Chamorro 8

Monti 7

Biondo 7

Bertoni 7

PHILIPP 9

DT: Ribes-Romero

PT. Gol de Philipp (L), de penal, a los 6m.

ST. No hubo goles.

Cambios. 71m. Sturmann (4) por Rosales, 78m. G. Belleggia por Sacomani y Notti por L. Martínez y 82m. Sandoval por Bardella, en Bella Vista; 61m. Cutrín (6) por Pereyra, 68m. R. Ullman (5) por Paolorossi y 81m. N. Malerba por Bertoni y Rebolledo por Chamorro, en Liniers.

Amonestados. Rosales (36m.) y Sacomani (64m.), en Bella Vista; Bertoni (11m.) y Pereyra (54m.), en Liniers.

Arbitro. Juan Vega (8,5).

Cancha. Bella Vista (9).