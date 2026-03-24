Ley de Glaciares: Diputados pone en marcha las audiencias con sólo 100 expositores presenciales

La Cámara de Diputados realizará este miércoles y jueves dos audiencias públicas sobre la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado, con la participación restringida a solo 200 de los 100 mil inscriptos.

La Libertad Avanza (LLA) diseñó un esquema mixto de participación presencial y virtual, donde pondrán exponer unos 200 oradores, de los cuales 100 lo harán este miércoles desde las 10 y hasta las 19 en forma presencial, otros 100 podrán exponer el jueves en el sistema remoto y el resto tendrá que hacerlo a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.

Si bien la Justicia rechazó una de las cautelares presentada por particulares para suspender esa reuniones públicas, quedaba otra presentada por organizaciones ambientalistas sin resolución hasta el mediodía de este lunes.

De todos modos, no será el único conflicto que existe ya que, además de restringir la cantidad de oradores, los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, decidieron que podrán concurrir solo los 66 diputados de esos organismos y dos asesores por bloque, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

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El bloque de diputados de LLA estableció un mecanismo de participación por el cual solo podrán exponer unos 200 de los 100 mil inscriptos en forma presencial o virtual, por lo que la mayoría deberá hacerlo por escrito o través de un vídeo.

Los expositores no podrán extenderse más de cinco minutos y, para eso, tanto Peluc como Mayoraz tendrán que ser estricto con los tiempos en los que podrán hablar los oradores debido a que, en caso contrario, será difícil que este miércoles puedan exponer 100 personas de las 24 juridiscciones.

Pese a los pedidos de la oposición de ampliar la cantidad de días de las reuniones públicas que se efectuarán el 25 y 26 de marzo, el oficialismo mantuvo las fechas que se definieron en el plenario de la comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.

De esta manera, la exposiciones presenciales se restringirán a casi un centenar mientras que otros 100 lo harán por Zoom en la segunda audiencia pública. El resto deberá conformarse con enviar su postura por escrito o a través de un vídeo que no podrá superar los 5 minutos. Esta restricción era rechazada por los sectores opositores del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas.

Justicia

Un grupo de particulares presentó una demanda que cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, quien rechazó la medida solicitada para suspender las audiencias publicas presentada por el abogado Jonatan Baldiviezo, junto a la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ingeniera María Eva Koutsovitis.

El juez Regueira sostuvo que "no alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que se requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario, máxime cuando la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas obliga a los procesos precautorios a una severa apreciación de las circunstancias del caso y de los requisitos ordinariamente exigibles para toda medida cautelar”.__IP__

Ambientalistas

También pidieron una medida cautelar las organizaciones ambientalistas, en una presentación que recayó en el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, quien aún no se expidió sobre ese pedido.

Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climáticas y Greenpeace solicitaron que se ordene “al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la reforma de la ley de Glaciares aprobada por el Senado. (NA)