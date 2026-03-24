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Punta Alta.

Recuperaron una moto denunciada como robada

Detuvieron a una persona.

La Policía de Punta Alta detuvo esta mañana a un joven de 20 años que tenía en su poder una moto denunciada como robada.

El procedimiento para recuperar una moto Gilera 110cc se realizó en una casa de Salta al 400, donde la policía identificó a Lautaro Moyano.

Además, secuestraron una moto sin dominio colocado pero que su número de motor coincidía con el del rodado sustraído el pasado 18 de febrero.

Moyano quedó a disposición de la Ayudantía Fiscal rosaleña.

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