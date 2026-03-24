En Bahía Blanca también se conmemoraron los 50 años del último golpe militar

Una presentación invitando a la reflexión y la memoria se llevó a cabo en el marco del acto convocado por HIJOS y Red por el Derecho a la Identidad Bahía Blanca, al conmemorarse hoy 50 años del último golpe militar.

El mismo se llevó a cabo en el sitio donde funcionó el centro clandestino de detención y tortura La Escuelita con la presencia del intendente Federico Susbielles, organizaciones políticas y de derechos humanos.

Alejandra Pupio, doctora en Arqueología, tomó la palabra y rescató la importancia de la investigación científica para esclarecer los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención.

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"La primera etapa realizada entre abril y mayo de 2010 permitió identificar los restos de tres edificios, con distintos grados de conservación. Uno de ellos, conocidos como el 'ex Tambo', se encontraba en ruinas y había sido reconocido por la CONADEP, como el lugar donde había funcionado La Escuelita", indicó.

Parte de la convocatoria

"Al haberse encontrados dos edificios adicionales, el problema central pasó a ser otro: determinar cuál de los tres había funcionado como espacio represivo. Para eso se conformó un equipo de arqueólogos, geólogos, topógrafos e historiadores, junto con un número importantísimo de estudiantes. Se analizaron testimonios judiciales, los croquis realizados por Alicia Partnoy y Gustavo López, la documentación catastral de las propiedades existentes y el relevamiento geoeléctrico del subsuelo", recordó.

"El cruce de toda esta información permitió plantear la hipótesis de que La Escuelita había funcionado en el predio lindante a donde nos encontramos, en un edificio construido a principios del siglo XX, que había sido propiedad de Aristóbulo Pizzorno desde 1934 hasta su incorporación al patrimonio del Ejército", agregó.

Ante la nutrida convocatoria, la arqueóloga y docente explicó la importancia de estos trabajos y lamentó la detención de la investigación con el arribo del gobierno libertario al ejecutivo nacional.

"La excavación permitió recuperar la planta edilicia de la casa de Pizzorno, también definir sus espacios interiores y exteriores, reconocer el papel central de la cisterna, como aparecen en los testimonios, y del eucalipto como parte constitutiva de este espacio de represión e identificar un lugar de descarte quemado junto al árbol con elementos de enfermería, entre otros hallazgos", mencionó.

El intendente Federico Susbielles estuvo presente

"Este trabajo permitió comprender que si bien La Escuelita fue el principal centro clandestino de detención del Quinto Cuerpo del Ejército en este lugar, la acción represiva utilizó también en períodos breves el edificio denominado 'Ex Tambo' y otras estructuras que deberán relevarse en un futuro", señaló.

"Los intentos de ocultamiento de la presencia y funcionamiento del La Escuelita no fueron suficientes, ni posibles. Hoy, sin embargo, los trabajos en este lugar se encuentran detenidos, desde diciembre de 2023, a la espera de nuevas investigaciones científicas y de la conformación de un espacio de memoria que garantice el acceso y el conocimiento por parte de la ciudadanía", finalizó la profesional.

Hoy continuarán desarrollándose diferentes actos a lo largo de la jornada, incluida una convocatoria para marchar hacia la Plaza Rivadavia en horas de la tarde.