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Habrá manifestaciones en todo el país por el "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia"

La principal concentración se dará en Capital Federal, más específicamente en Plaza de Mayo. En Bahía Blanca la convocatoria será en la Plaza Rivadavia en horas de la tarde.

Foto N/A

A 50 años del golpe militar de 1976, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas, sindicatos y movimientos sociales se movilizan este martes a Plaza de Mayo y en distintos puntos del país, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La coordinación incluye horarios escalonados, recorridos diferenciados y puntos de encuentro para columnas que partirán desde distintos barrios del Área Metropolitana.

La convocatoria central en la Ciudad de Buenos Aires concentrará a la mayoría de los espacios, aunque con esquemas propios de organización. Los organismos históricos y las agrupaciones nucleadas en la Mesa Nacional acordaron movilizarse desde las 14 desde la intersección de Piedras y Avenida de Mayo, mientras que otros sectores iniciarán sus columnas desde puntos alternativos del microcentro.

En paralelo, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia definió una convocatoria diferenciada, con concentración desde las 13.30 en Diagonal Norte y Florida. Ambos espacios confluirán en Plaza de Mayo, donde está previsto que por la tarde se realicen las lecturas de documentos.

Acto central y cierre del acto por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia

Entre las consignas que se repiten en las convocatorias aparece el reclamo por memoria, verdad y justicia, junto con pedidos vinculados a la apertura de archivos, el juzgamiento de los responsables de la dictadura y la restitución de identidades.

Algunas organizaciones sumaron consignas vinculadas a la coyuntura política actual, lo que se reflejará en los documentos que se leerán en el cierre de la jornada.

En Bahía Blanca habrá distintas evocaciones y manifestaciones

A las 10 de la mañana se convoca a quienes quieran participar del acto en el que fue el centro clandestino de detención y tortura "La Escuelita" camino a la Carrindanga, organizado por la Red por el derecho a la identidad Bahía Blanca y la organización HIJOS.

Por la tarde, diferentes organizaciones políticas, educativas, culturales y de lucha por los derechos humanos, marcharán a la Plaza Rivadavia, donde se realzarán diversas exposiciones a 50 años del último Golpe Militar.

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