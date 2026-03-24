Denunció que le robaron el auto del garaje a su suegro, pero apareció a una cuadra

La Policía de Punta Alta informó que encontró en la vía pública un auto que había sido denunciado como robado.

Según informaron desde la Comisaría local, un vecino denunció el domingo que desconocidos abrieron el candado de un garaje ubicado en Buchardo al 1.700 y se llevaron el auto de su suegro, un Chevrolet Corsa II de color gris.

Agregó que la última vez que había visto el auto fue el viernes a la noche, dentro del garaje y con las llaves colocadas.

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El auto fue hallado ayer a la tarde, a una cuadra del garaje, con las llaves colocadas y sin daños a simple vista.

Se realizaron actuaciones por robo de automotor, a cargo de la Ayudantía Fiscal rosaleña.

