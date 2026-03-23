“Es un Olimpo renovado, con jugadores de calidad y un marcado espíritu de lucha”

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar…”, cantaron los hinchas de Olimpo tras el 2-0 de ayer frente a Alvarado en el debut del aurinegro en la edición 2026 del Federal A.

“Entiendo a la gente, somos Olimpo, en todo momento los que nos siguen van a hacer notar que este es un club de Primera, que merece estar más arriba, pero la realidad indica que hoy somos un equipo del Federal A y si pretendemos soñar en grande primero tenemos que salir de donde estamos”, fue la reflexión del capitán aurinegro Martín Ferreyra.

El domingo, los de Carlos Mungo tienen fecha libre en el torneo, pero jugarán los 32avos de final de la Copa Argentina frente a Huracán en el estadio de Estudiantes de Buenos Aires.

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“El entusiasmo del hincha es lo que genera esta institución a cualquier nivel. Creo que Huracán no nos ve como un equipo del Federal A, sabe que se va a medir con un grande del interior y de esa manera tenemos que afrontar el partido contra ellos”, adujo el autor del primer gol frente al “Torito” marplatense.

En el cuarto de hora inicial, el conjunto bahiense sometió a su rival, pero recién le quebró el alma en el segundo tiempo, entre los 22 y los 25 minutos, cuando le metió dos inyecciones letales.

“Suele ser algo muy común en esta categoría que Olimpo domine la escena en cada presentación de local, que en 15 o 20 minutos trate de pasar por arriba al rival, aunque no siempre podemos convertir, como sucedió en esta ocasión. Sin embargo fue importante no perder la paciencia, mantener el orden y abrir el marcador mediante una acción de pelota parada”, contó “Tincho”.

Como sucedió en el primer cotejo de 2025, el 23 de marzo, victoria 1-0 frente a Brown de Puerto Madryn en condición de visitante, el primer gol de Olimpo en el certamen lo marcó el central zurdo, uno de los máximos referentes de la Mungoneta.

“Sí, cuestión de suerte”, manifestó con perfil bajo.

--¿Suerte?, fuiste a cabecear con convicción, encaraste la pelota y le diste con el parietal derecho contra un palo. Golazo.

--Lo importante era arrancar ganando.

--Conformaron un plantel rico en nombres, con jerarquía, calidad y muchísimo nivel. Tal vez le falte ser más consistentes en el juego colectivo, ¿coincidís?

--Podés jugar bien o mal, pero siempre hay que ser certero. Es parte de la categoría que a veces salga lo planificado y en otras ocasiones no, también que el rival te lleve al lugar que le conviene. Además de querer jugar y de intentar siempre, tenemos espíritu de lucha y eso es clave en el Federal A.

“A comparación del año pasado, estamos renovados emocionalmente, con otra ilusión, otro técnico, otras caras en el plantel; y el hecho de haber mantenido una base ayudó y mucho en el acople grupal. Estamos muy bien de la cabeza.

--Un buen punto a favor fue no haber sufrido en el arco propio.

--Es algo que trabajamos mucho con Carlos (Mungo), es lo que se prioriza al momento de defender teniendo en cuenta que de mitad de cancha para adelante contamos con individualidades desequilibrantes y eso nos exige estar atentos atrás. Para generar peligro y situaciones frente al arco contrario que se encarguen los de adelante.