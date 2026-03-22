ATE Punta Alta, la segunda más antigua de todo el país

Camino a su centenario, la seccional Punta Alta de la Asociación Trabajadores del Estado celebró sus 98 años con la presencia de dirigentes nacionales y provinciales, y el descubrimiento de placas en homenaje a los pioneros, obreros que llegaron a este medio a desempeñarse en el puerto militar y se unieron para formalizar la asociación gremial, y a la conformación de la actual comisión directiva local.

Pablo Mendoza, secretario general del sindicato a nivel local, dijo ATE Punta Alta es la segunda sede más antigua del país y recordó que Nación recientemente cumplió 101 años.

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“Es un orgullo encabezar esta comisión y recordar a nuestros pioneros que vinieron a trabajar al puerto, se unieron como clase trabajadora y hoy podemos celebrar los 98 años”, dijo Mendoza.

Cheque en blanco

Luego, en rueda de prensa, María Mercedes Cabezas, secretaria adjunta ATE Nación, dijo que el gremio hace muy poco cumplió 101 años de historia y ahora se sintió orgullosa de participar en el acto por los 98 años de la sede Punta Alta, una de las primeras en el país y próxima a su centenario.

“Además, es una de las ciudades que más depende del Estado para construirse como tal, porque la Base Naval tiene un gran porcentaje de trabajo hacia la población, directo e indirecto, y relacionado con la protección del derecho a la defensa y otras cuestiones”.

“Hace muy poco tiempo tuvimos una lucha muy grande por el sostenimiento de puestos de empleo y de reactivación. Seguimos con esa pelea de sostener y construir más y mejor trabajo para la gente de Punta Alta y fundamentalmente porque entendemos que una ciudad de 70 mil habitantes tiene en términos concretos una dependencia específica con un sector del Estado. Por eso, es importante que funcione. Y la verdad que con un gobierno que ataca en forma permanente al Estado y avanza con una reforma laboral que en realidad tiende a cercenar los derechos de los trabajadores y de los sindicatos, nos vemos frente a un contexto muy complejo”.

Indicó que como gremio presentaron los recursos necesarios para avanzar en la posibilidad que se declare la inconstitucionalidad de esta ley y tratan de hacer llegar a la comunidad que el derecho a huelga es internacional y que efectivamente seguirán adelante desde las organizaciones.

“ATE ha presentado resistencia en todos los gobiernos y entendemos que la colectivización de los reclamos es la única capaz de generar mejores alternativas para conseguir más derechos”, señaló la dirigente gremial.

Respecto a la OSFA (Obra Social de las Fuerzas Armadas, ex IOSFA), mencionó que es la única obra social estatal que queda en la Argentina, la segunda con la mayor cantidad de afiliados y cuando asumió este gobierno era superavitaria. Entones, alguien tiene que dar explicaciones sobre el manejo de la OSFA y hay que entender que si existe una obra social que estuvo bien administrada durante un tiempo, lo que sucede para que sea deficitaria es que hay una mala administración de por medio. No hay mucha vuelta para darle”.

“Con el mandato del consejo directivo nacional vamos a exponer este reclamo, al tiempo que vamos a la Unión Personal porque el resto de los trabajadores estatales también está sufriendo la desidia de algún otro sindicato que se cree que por cobrar un coseguro puede agarrar más afiliados. En definitiva, tiene que quedar claro que con la salud de la gente no se juega”.

Sobre el triunfo de Milei en gran parte del país, en las últimas elecciones legislativas, “tengo que decir que eso no es un cheque en blanco. En términos generales, sentimos que tanto la mal llamada reforma laboral que en realidad es una reforma patronal, como el intento de reforma previsional, son todos temas que van en detrimento de los trabajadores y que, en definitiva, calan muy hondo en la sociedad”.

“Puede haber un voto que haya dicho algo en la legislativa, pero ganar una elección no es un cheque en blanco para nadie del arco político. Recuerdo que Cristina (Kirchner) ganó la elección y a los dos o tres meses quiso presentar la 125 y muy bien no le fue. Eso también es una realidad. Ganar una elección no permite que hagas cualquier cosa”.

“Y me parece -continuó- que la sociedad se está dando cuenta y entiende que por más que Milei diga que el sueldo aumentó en dólares, cuando va a comprar la leche al supermercado se encuentra con que sigue subiendo su precio en pesos”.

También “hay que hacer una fuerte autocrítica hacia el interior de las organizaciones del campo popular y de los partidos políticos porque Milei no ganó porque sí. Hay una reforma que cala hondo en el pueblo, avanza con el voto de los legisladores y hay más de un 50% de la población que trabaja en forma precaria que no lo resolvió nadie”.

Pagar la crisis

En tanto Claudio Arévalo, secretario general de ATE Provincia, destacó que la seccional de Punta Alta es modelo no solo por sus instalaciones, sino que además piensa siempre en el trabajador estatal de la zona.

“Ahora se recuerdan 98 años de lucha. Porque ATE siempre estuvo luchando y en la calle peleando por los derechos de la clase trabajadora, gobierne quien gobierne. Hoy, lamentablemente, tenemos un gobierno neofascista de Javier Milei, que vino a quitarnos derechos y a reprimir a los jubilados. Estamos pagando la crisis, con despidos. A nivel nacional ya hay más de 65 mil trabajadores que están en la calle por culpa de este gobierno”.

“Nos tratan como casta y los trabajadores somos quienes le damos un servicio a la comunidad. Por eso, desde ATE vamos a seguir de pie en la lucha”.

Y agregó: “Los compañeros de Punta Alta no están peleando solos. Hay una conducción nacional y provincial que acompaña todos los reclamos de esta seccional como el caso de la obra social. Es una lucha del gremio por recuperar la obra social y que las familias de los empleados estatales puedan tener la atención que se merecen”.