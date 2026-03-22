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"Milei es un prócer": la fuerte definición del embajador argentino en Israel

Axel Wahnish indicó que el mandatario es quien lleva "la lucha contra el wokismo y la izquierda" que eligieron al terrorismo "como aliado".

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, volvió a manifestar su respaldo a la gestión del presidente Javier Milei y aseguró que el mandatario "es un prócer" para el Estado israelí.

"El cambio y el protagonismo que hoy tiene la Argentina acá se lo debemos a Milei, que está impulsando la libertad y enfrentando al wokismo y a la izquierda, que lamentablemente han encontrado en el terrorismo a su mejor aliado", sostuvo.

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En la misma línea, agregó: "Hoy caminás por donde sea y, cuando decís que sos argentino, te dicen 'Milei'".

Al referirse al conflicto en Medio Oriente, advirtió: "Cuando surge un elemento terrorista, empieza en una región pero su apetito es mundial. Esto era una bomba de tiempo que en cualquier momento iba a explotar". Y añadió que se trata de "una guerra para traer paz y estabilidad". "El mundo entendió que Irán estaba a un paso de conseguir la bomba atómica, y eso ya no tenía vuelta atrás", sintetizó.

Una mancha negra

"Argentina se está ubicando del lado correcto de la historia. Tenemos una mancha negra que debería avergonzarnos: el memorándum firmado con Irán", remarcó en otro tramo de la entrevista.

El diplomático también se refirió a la posibilidad de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv, y reveló que "la idea sigue en pie y que Israel ya aprobó el subsidio" para avanzar en ese proyecto.

Por último, habló sobre el eventual traslado de la embajada argentina a Jerusalén. "El presidente Milei ya lo anunció, pero aún no hay fecha y, claramente, este no es un momento propicio", concluyó. (NA)

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