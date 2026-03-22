Una jornada agradable y ventosa: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada con condiciones estables pero con viento predominante es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este inicio de semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 25 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será fresco con cielo parcialmente nublado; el viento será moderado del sudoeste rotando al oeste y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 13 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será templado y soleado. El viento tendrá intensidad moderada del sector oeste, el índice de radiación ultravioleta será alto y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 25 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fresca con viento en paulatino aumento. Se estima para medianoche una temperatura de 15 grados centígrados.



Costa Atlántica

En los balnearios de la Costa Atlántica de nuestra zona, se espera una jornada nubosa e inestable a fresca y soleada, con poco cambio de temperatura y viento moderado con ráfagas de intensidad regular del sudoeste.

En Monte Hermoso y Pehuen Co, la temperatura mínima será de 13, y la máxima de 17.