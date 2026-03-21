Potencia propuso convenios para resolver el problema de la basura

Teniendo en cuenta la Ordenanza 4393, mediante la cual se declara la Emergencia Ambiental en el distrito de Coronel Rosales en lo relativo al tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos y la erradicación de los basurales a cielo abierto, el bloque Potencia planteó en el Concejo Deliberante la necesidad de evaluar y gestionar la celebración de convenios de cooperación y colaboración con organismos públicos, instituciones académicas, cooperativas, organizaciones no gubernamentales y entidades privadas, con el objetivo de desarrollar acciones tendientes a cumplir el fin de la normativa.

Al mismo tiempo, se habló de la importancia de solicitar al Departamento Ejecutivo que gestione ante el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires el asesoramiento técnico, la inclusión del distrito en programas provinciales vigentes y la obtención de financiamiento destinado a proyectos de saneamiento ambiental, gestión integral de residuos sólidos urbanos y erradicación de basurales a cielo abierto.

También que el gobierno municipal analice la posibilidad de adherir de manera formal al programa provincial “Mi Provincia Recicla”, impulsado por el Ministerio de Ambiente.

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Otra propuesta de Potencia es que mediante la Secretaria de Desarrollo Productivo y Gestión Académica, el DE coordine acciones con la Jefatura Distrital de Educación, con el objeto de estudiar e implementar en establecimientos educativos del distrito el Programa de Formación en Participación Pública ambiental para escuelas del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

Sobre la problemática, el CD recibió la primera respuesta por parte del citado organismo provincial, en cuanto a la situación del basural a cielo abierto de Pehuen Co.

Allí se indica que desde el Ministerio de Ambiente se solicita al Municipio rosaleño un informe pormenorizado, en el término de 10 días, del estado actual de la zona, la gestión de residuos municipales y toda documentación relevante que considere de interés con el fin de aportar detalles actualizados en el marco de la denuncia oportunamente realizada, sobre la disposición de residuos provenientes de la actividad pesquera y voluminosos.

Se recordó que “el decreto 1215/10 establece la responsabilidad de los Municipios para la ejecución de los programas específicos de erradicación de basurales que hubieran desarrollado como parte integrante de sus Planes de Gestión Integral de residuos sólidos urbanos, siendo su competencia las tareas de clausura de los basurales que se encuentren en su territorio como erradicar la práctica de arrojo en basurales a cielo abierto e impedir el establecimiento de nuevos basurales a cielo abierto en sus respectivas jurisdicciones”.

Veredas

En tanto la citada bancada presentó en el CD una inquietud vinculada a la obra denominada “Intervención Urbana del Área Centro de la ciudad de Punta Alta”, autorizada mediante la Ordenanza 4.443.

“La idea es que el Ejecutivo disponga la colocación de baldosas podotáctiles de advertencia y guía, conforme a la normativa técnica de accesibilidad y diseño universal vigente, particularmente en esquinas, cruces peatonales y demás puntos estratégicos para la circulación segura”, dijo la edil Andrea Vogel.

En tal caso, mencionó que “toda intervención urbana de esta magnitud constituye una oportunidad estratégica para incorporar criterios de accesibilidad universal y eliminación de barreras arquitectónicas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en la República Argentina conforme al artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, reconoce el derecho de las personas con discapacidad a acceder, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte y los espacios públicos”.

Mencionó, luego, que “la Ley Nacional 26.378 aprueba dicha Convención, comprometiendo a los distintos niveles del Estado adoptar medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad y la eliminación de obstáculos y barreras”.

“Las baldosas podotáctiles de advertencia y guía -continuó Vogel- constituyen elementos técnicos esenciales para la orientación y desplazamiento seguro de personas con discapacidad visual, permitiendo identificar desniveles, cruces peatonales, esquinas y zonas de riesgo. Además, la incorporación de estos dispositivos durante el proceso de recambio de veredas no implica una alteración sustancial del presupuesto general de la obra, y garantiza el cumplimiento de estándares vigentes en materia de accesibilidad y diseño universal”.

Denuncias

Mientras, el concejal Carlos Gabbarini sostuvo que se pedirá al Ejecutivo que informe a l CD sobre el sistema de denuncias vía WhatsApp implementado para combatir microbasurales en Punta Alta.

En este contexto, el edil de Potencia, enumeró las siguientes inquietudes:

* Cantidad total de denuncias recibidas desde la puesta en funcionamiento del sistema hasta la fecha.

* Intervenciones realizadas por el Municipio a partir de dichas denuncias.

* Actas de infracción labradas en el marco de las denuncias recibidas.

* Multas aplicadas y estado de las mismas (abonadas, en proceso administrativo, judicializadas).

* Sectores o barrios donde se registró mayor cantidad de denuncias.

* Acciones de limpieza y recuperación ambiental realizadas como consecuencia de los reportes ciudadanos.

* Si se ha realizado plantación de especies arbóreas en los espacios intervenidos, indicando cantidad y ubicación.

* Si se ha colocado cartelería preventiva o de información en los espacios intervenidos.

* Evaluación que realiza el Departamento Ejecutivo sobre los resultados obtenidos y medidas previstas para fortalecer el sistema.

También dijo que se solicitará al Ejecutivo que, una vez realizadas las tareas de limpieza, proceda a la colocación de cartelería preventiva o informativa en los espacios intervenidos, a fin de concientizar a los vecinos.