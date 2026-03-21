Vacunación antigripal: buscan reforzar la cobertura en grupos de riesgo

Javier O. Schwab [email protected] Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

La campaña de vacunación antigripal comenzó el último 11 de este mes con el objetivo de inmunizar a los grupos de mayor riesgo antes de la llegada de los primeros fríos. Así lo explicó el director de la Región Sanitaria 1, Dr. Maximiliano Núñez Fariña, quien destacó que el inicio fue adelantado a pedido de las provincias ante la situación epidemiológica internacional.

“El comienzo de la campaña fue el miércoles 11. Tuvimos la suerte, por pedido de todos los ministros de Salud de las distintas provincias, de que el Gobierno nacional pudiera adelantarla”, señaló.

La decisión se tomó luego de observar la evolución de la enfermedad en Europa y el hemisferio norte, donde circula una cepa más contagiosa de gripe.

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Según explicó, esa variante llegó rápidamente a representar la totalidad de los casos notificados de infecciones respiratorias.

“Era importante adelantar la campaña para poder inmunizar a la mayor cantidad de gente posible antes de los primeros fríos y del inicio del otoño-invierno”, indicó.

Durante la primera etapa de la campaña la vacunación está destinada al personal de salud y a las personas mayores de 65 años. Las dosis son enviadas por el Ministerio de Salud de la Nación a las provincias y, luego, distribuidas en cada región sanitaria.

“Las primeras partidas llegaron el 8 de marzo y permitieron iniciar esta primera etapa. Estimamos que durante las semanas siguientes llegará una nueva tanda de dosis para continuar con la campaña”, detalló.

La segunda etapa comenzará este lunes 23 y estará dirigida a mujeres embarazadas, puérperas y niños de entre 6 meses y 2 años. También podrán vacunarse las personas de entre 2 y 64 años que presenten factores de riesgo, aunque en esos casos deberán contar con indicación médica.

Dr. Maximiliano Núñez Fariña, director de la Región Sanitaria 1.

“El grupo de 2 a 64 años que tenga factores de riesgo debe concurrir con indicación médica. Hay enfermedades que son visibles y en esos casos no se suele pedir, pero cuando no lo son, como puede ser una persona que ha tenido cáncer, seguramente se solicite un certificado”, explicó.

En cuanto a la respuesta de la población, Núñez Fariña indicó que en las primeras etapas suele registrarse una buena adhesión.

“Generalmente la primera etapa, que abarca a los agentes de salud y a los mayores de 65 años, es bastante positiva. El personal sanitario entiende la importancia de vacunarse por el contacto permanente que tiene con pacientes”, afirmó.

En el caso de los adultos mayores, los niveles de vacunación también suelen ser altos.

“El año pasado el índice fue bueno. No llegamos al ideal, que es el 95%, pero fue un número aceptable”, señaló.

Sin embargo, el panorama cambia cuando se analiza la cobertura en otros grupos prioritarios.

“Si ampliamos la campaña vemos que en las mujeres embarazadas el número de vacunación baja notablemente. Lo mismo ocurre con los niños de 6 meses a 2 años”, advirtió.

Ante esta situación, desde el sistema sanitario trabajan en estrategias para mejorar la cobertura en esos sectores de la población. La Región Sanitaria 1 abarca 15 distritos del SOB y alcanza a una población aproximada de 740 mil habitantes.

En cuanto a la disponibilidad de vacunas, el funcionario explicó que el Gobierno nacional adquirió alrededor de 8 millones de dosis para todo el país, de las cuales una parte corresponde a la provincia de Buenos Aires.

“Todavía no sabemos con exactitud cuántas dosis se enviarán en cada etapa, porque la comunicación con Nación no siempre es fluida, pero las primeras partidas llegaron y esperamos que continúen llegando durante las próximas semanas”, indicó.

El director también recordó que el año pasado, tras lo ocurrido el 7 de marzo en Bahía Blanca, se habilitó la vacunación antigripal para toda la población del distrito. Esa decisión hizo que aumentara significativamente el número total de personas vacunadas.

“El nivel global de vacunación fue muy bueno porque muchas personas, que antes no se vacunaban, lo hicieron al ser gratuita”, explicó. Sin embargo, al analizar los datos por grupos etarios se observó que la cobertura no fue homogénea.

“Los adultos mayores y el personal de salud tuvieron buenos niveles de vacunación, pero en embarazadas y en niños pequeños fue baja. Además, muchas personas de entre 20 y 64 años que no tenían indicación se vacunaron de manera masiva”, resaltó.

De cara a la campaña de este año, el objetivo será reforzar la vacunación en los grupos prioritarios. “La idea es subsanar esos baches, llegar a las personas que no han concurrido y que en realidad deberían vacunarse”, concluyó.

Contra el virus sincicial respiratorio

Otra de las campañas que se encuentra en marcha desde este enero es la vacunación contra el virus sincicial respiratorio, destinada a mujeres embarazadas entre la semana 32 y la semana 36 de gestación.

Esta vacuna, según detalló el profesional, busca prevenir la bronquiolitis en los recién nacidos, una enfermedad respiratoria que representa una de las principales causas de mortalidad en bebés.

“La campaña está apuntada exclusivamente a las mujeres que están próximas a tener a su hijo. La vacuna protege al bebé contra la bronquiolitis, que es una de las principales causas de muerte en recién nacidos”, explicó Núñez Fariña.

Si bien las dosis están disponibles, el funcionario reconoció que la cobertura todavía es baja.

“Creo que estamos por debajo del 30 % en lo que va del año y la campaña se extiende hasta septiembre, por lo que ese número debería ir aumentando”, subrayó.

En muchos casos el problema no está en la disponibilidad de vacunas, sino en la falta de conciencia sobre su importancia.

“No es por falta de vacunas, es por falta de conducta. Muchas veces la gente lo deja pasar y no toma dimensión de que está haciendo un bien al niño que va a nacer”, señaló.

Asimismo, recordó además que el año pasado se registraron alrededor de 1.700 muertes por tos convulsa en el país, una enfermedad prevenible mediante vacunación.

“La tos convulsa es una enfermedad que hoy debería ser rara, pero vuelve a aparecer cuando baja la cobertura de vacunación. Está incluida en la vacuna quíntuple y, cuando la gente no se vacuna, la enfermedad reaparece. Con que haya un caso es preocupante, porque es una enfermedad totalmente prevenible”, agregó.

Aumento de enfermedades de transmisión sexual

Durante la entrevista, Núñez Fariña también se refirió al incremento de enfermedades de transmisión sexual registrado en los últimos años tanto en el país como a nivel mundial.

“Hubo un aumento considerable desde el año pasado a este año y es preocupante”, afirmó.

Entre las enfermedades que registraron mayor crecimiento mencionó la sífilis, el VIH y la hepatitis, todas patologías que pueden prevenirse con medidas de protección.

“La única prevención efectiva en estos casos es el uso del preservativo. Más allá de con quién tenga relaciones una persona, si no sabe con quién está, tiene que usar preservativo”, remarcó.

El funcionario también recordó que existen tratamientos preventivos que pueden aplicarse después de una exposición de riesgo.

“Hay medicaciones que se pueden administrar dentro de las 48 o 72 horas posteriores a una relación sexual de riesgo o a una situación de abuso. Son tratamientos antivirales que ayudan a prevenir infecciones”, aseveró.

¿Cuál es la situación con el dengue?

Consultado sobre otras campañas sanitarias, Núñez Fariña se refirió también a la situación del dengue y señaló que, al menos hasta el momento, no se registraron brotes importantes en la región durante el verano.

“Hasta ahora no ha habido brotes de dengue en la RS 1 ni en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Y esperamos que siga así”, indicó.

No obstante, advirtió que el mosquito transmisor de la enfermedad se está adaptando progresivamente a las condiciones climáticas de la región.

“El dengue se está acostumbrando a nuestro clima. Cuando uno coloca ovitrampas en junio, julio o agosto, en algunos municipios siguen apareciendo huevos. Eso quiere decir que hay mosquitos y que el vector se está aclimatando al frío”, explicó.

En ese contexto, el funcionario destacó la importancia de la vacunación para quienes están dentro de los grupos habilitados. Recordó que la campaña contra el dengue se implementó en distintas etapas durante los últimos años.

“Inicialmente se habilitó para las personas que habían tenido dengue durante el gran brote registrado en el país, con el objetivo de evitar una segunda infección. Luego la estrategia se amplió a otras zonas de la provincia de Buenos Aires y a quienes hubieran tenido dengue confirmado en cualquier punto del país”, contó.

La campaña contra el dengue se implementó en distintas etapas durante los últimos años.

Más tarde, la vacunación se extendió a la población de entre 15 y 59 años que cumple con los criterios establecidos.

“En Bahía Blanca teníamos un número importante de vacunas y se fueron aplicando siempre priorizando que las personas pudieran completar el esquema”, explicó.

La vacuna contra el dengue requiere dos dosis con un intervalo aproximado de tres meses entre una y otra, por lo que parte de las partidas debían reservarse para garantizar la segunda aplicación.

“Si teníamos 100 vacunas, en realidad podíamos vacunar a 50 personas porque había que guardar la segunda dosis. Por eso, cuando uno mira las estadísticas puede parecer que la vacunación fue baja, pero en realidad se aplicaron todas las vacunas que estaban disponibles”, sostuvo.

Por otra parte, Núñez Fariña destacó la importancia de la prevención en salud bucal y señaló que existen diversas campañas impulsadas por los municipios y por la RS 1.

“Tenemos un móvil odontológico que recorre distintos municipios y también se realizan campañas de prevención y de cepillado dental”, dijo.

Además, en el marco de los programas de salud escolar se realizan controles médicos integrales que incluyen revisiones odontológicas. En esos operativos se evalúa a los alumnos y, en caso de detectarse algún problema, se deriva a los centros de salud para su tratamiento.

“Bahía Blanca tiene muchas unidades sanitarias con servicio de odontología y los profesionales trabajan muy bien. El problema es que muchas veces la gente espera hasta último momento para consultar”.

El funcionario recordó que la prevención es fundamental para evitar complicaciones mayores.

“No hay que esperar a que duela para ir al odontólogo. La prevención es la base de la cura de muchas enfermedades”, sostuvo.

Por último, remarcó la importancia de realizar controles médicos periódicos y aprovechar el sistema sanitario público.

“En la Argentina tenemos un sistema de salud que, con sus limitaciones, permite que cualquier persona pueda consultar. La prevención siempre es la mejor herramienta para evitar problemas mayores”, concluyó.