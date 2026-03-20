Denunció que lo habían asaltado, pero las cámaras de seguridad lo desmintieron

La Policía de Punta Alta aprehendió ayer a un hombre de 33 años acusado del delito de falsa denuncia, tras acudir a la Comisaría local alegando que lo habían asaltado.

Se trata de Braian Nicolás Aguirre, quien por la mañana concurrió a la sede policial de Murature al 500 y aseguró que tres desconocidos lo habían abordado en la vía pública y tras amenazarlo con un arma blanca le robaron su bicicleta y sus zapatillas.

De acuerdo a lo explicado desde la Policía Comunal, el individuo se presentó en la Comisaría de Punta Alta durante la mañana, donde radicó una denuncia en la que manifestaba haber sido víctima de un robo en la vía pública, señalando que había sido abordado por tres sujetos que le sustrajeron una bicicleta y sus zapatillas bajo amenazas con un arma blanca.

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A partir de la denuncia, efectivos de la Policía Comunal y de la Subdelegación DDI local iniciaron la investigación, relevando las cámaras de seguridad del sector y tomando testimonios.

Como resultado de las diligencias, establecieron que "el hecho denunciado no se correspondía con la realidad, no pudiendo constatarse la existencia del ilícito en el lugar ni en el horario referidos".

De este modo, y con intervención de la autoridad judicial, se procedió a la aprehensión de Aguirre por infracción al artículo 245 del Código Penal (falsa denuncia), con intervención de la Fiscalía Nº 15.