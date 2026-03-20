Detuvieron a dos personas robando cables en Villa Nocito

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría Quinta

La Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) detuvo en la madrugada del viernes a dos hombres que estaban robando cables subterráneos pertenecientes a la empresa EDES, en la intersección de Pampa Central y Av. Buenos Aires.

Al arribo de las fuerzas de seguridad al lugar, tras la identificación de las Cámaras del Centro Único de Monitoreo, llevó a la huida de los delincuentes, que fueron interceptados y reducidos por los oficiales.

Los dos hombres fueron identificados como Maximiliano Axel Gallardo de 28 años de edad y Gabriel Ángel Suárez de 37, y trasladados a dependencias de la Comisaría Quinta. En la operación se secuestró herramientas utilizadas y prendas de vestir. Interviene la UFIJNº 15 del departamento judicial local,