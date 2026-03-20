De movida se juegan mucho San Lorenzo y 9 de Julio en la LBB Plata, que tiene otros cinco partidos

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

La ilusión del ascenso se pone en marcha esta noche en nuestra ciudad y Punta Alta, con el inico de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata (ex Segunda), que lleva el nombre Carlos Spaccesi, en reconocimiento a la trayectoria del entrenador surgido en Pacífico y vinculado muchos años a los seleccionados bahienses.

El torneo tendrá su atractivo en los dos extremos, porque además del ascenso y la promoción, en la parte baja habrá un descenso y, también, una promoción, frente al segundo la LBB Bronce (ex Tercera).

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La fecha inaugural tiene como partido excluyente a dos firmes candidatos a subir: San Lorenzo y 9 de Julio.

Justamente ambos jugaron el último torneo para evitar el descenso directo, serie que ganó 9 de Julio, aunque después cedió en la promoción frente a Independiente y ambos vuelve a encontrarse en la misma categoría.

La programación se completa con Sportivo Bahiense-Bahía Basket, Ateneo-Altense, Argentino-Espora (en Pacífico), Comercial-El Nacional y Velocidad-La Falda.

San Lorenzo-9 de Julio

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Arbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Giannino y Ariel Di Marco.

Novedades: en San Lorenzo está entre algodones Matías Martínez (fascitis plantar). La visita, por su parte, se encuentra completa.

San Lorenzo: Matías Martínez (ex Estudiantes), Ramiro Aguirre (ex Estudiantes), Juan Ignacio De Pástena (ex Independiente), Fermín Mariezcurrena (ex Argentino), Bautista Renzi (estaba sin jugar), Joaquín Coria, Nahuel Diez, Simón Seewald, Juan Pablo Fuentes, Lautaro Fernetich, Nicolás Herbik, Sebastián Calvo y Luca Miranda. DT: Sebastián Aleksoski. Asistente: Nicolás Becchina. Preparador físico: Marcos Galeano.

9 de Julio: Lucas Lucchetti (ex Pueyrredón), Rodrigo Blanco (ex Sportivo), Federico Escobar (ex Sportivo), Agustín Pena (ex San Lorenzo), Bruno Rodríguez (ex Comercial), Agustín Osinaga (ex Estudiantes), Ezequiel Pratdessus (ex Argentino), Manuel Costa, Luciano Vecchi, Sebastián Villegas, Luciano D’Amaro, Benito Tordini, Santiago Rodríguez, Facundo Flores, Agustín Dilernia y Nicolás Mazza. DT: Julián Turcato. Asistente: no tiene. Preparador físico: Lautaro Garcés.

Ateneo-Altense

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Arbitros: Eduardo Ferreyra, Juan Agustín Matías y Alberto Arlenghi.

Novedades: los dos planteles están completos.

Ateneo: Bruno Sacomani (ex Espora), Guillermo Mallemaci (ex Pueyrredón), Joaquín Margiotta (ex El Nacional), Tomás Gómez Lépez (ex L.N. Alem), Daniel Ezcurra, Marcos Casco, Franco Percello, Nicolás Bejarano, Matías Leiva, Lucas Gómez, Hernán Martínez, Tiago Pozzi y Gian Dominichetti. DT: Alexis Amarfil. Asistente: Germán Echeverría. PF: Carlos Deandrea.

Altense: Alan Lera (ex Espora), Mateo Ortega, Juan Manuel Bicondoa, Bruno D'Amico, Nahuel Zanabria, Braian Baier, Ezequiel Pordomingo, Daniel Agalupe, Máximo Simoncini, Nahuel Altamirano, Joaquín Gómez y Lautaro Jaimes. DT: Nicolás Altamirano. Asistente: Marcos Polchi. PF: Lautaro Ortiz.

Sportivo-Bahía Basket

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Arbitros: Alejandro Ramallo, Sam Inglera y Fabrizio Rey.

Novedades: Matías Pristupa bajó al plantel de LBB Bronce en Sportivo. En la visita, hoy no juega Bruno Gigliotti que estará ausente (de viaje) durante tres semanas; Antuan Durand tampoco -golpe en una rodilla- y Bautista Kiessling se va recuperando, aunque no llega para hoy.

Sportivo: Agustín Amore (ex Estudiantes), Mateo Boccatonda (ex Pacífico), Lautaro Spinaci (ex Villa Mitre), Gonzalo Martínez, Manuel Ayala, Joaquín Tuero, Gerónimo Stach, Ulises Montes, Emanuel Miguel, Bruno Guagliamone, Francisco Arizcuren, Joaquín Abad, Mateo Rosso, Facundo Abenel y Lautaro Sale. DT: Miguel Loffredo. Asistente: Santiago Simón. PF: Nicola Chavie.

Bahía Basket: Bruno Gigiotti (ex Estrella), Antuan Durand (ex Espora), Enzo Zandonadi (ex Espora), Federico Salce, Emmanuel Kloster, Mariano Morando, Bautista Kiessling, Juan Cruz Mambretti, Santiago Russi, Esteban Jaime, Ciro Bianchi, Juan Manuel Vázquez, Santino Berardo y Bautista Dutari. DT: Juan Pablo Coronel. Asistente: no tiene. PF: Marcos Melior.

Comercial-El Nacional

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Arbitros: Marjorie Stuardo, Juan Gabriel Jaramillo y Mauro Guallan.

Novedades: en Comercial están todos en condiciones. El celeste, en tanto, contará sólo las dos primeras fechas con Fausto Vasconcello, quien se radicará en Roca, por cuestiones laborales.

Comercial: Santiago Bussetti (ex 9 de Julio), Juan Cruz Iturbide (ex Whitense), Federico Lambrecht (ex Estrella), Ramiro Lorenzo (ex Argentino), Facundo Asensi (ex Los Andes), Manuel Maina, Luciano Orellano, Franco Cardone, Martín Álvarez, Giuliano Barcala, Lautaro Hermosilla, Jalil Hassanie, Rubén Soto, Donato Lombardelli y Guido Pereyra. DT: Gustavo Candia. Asistente: no tiene. PF: Darío Blanco.

El Nacional: Fausto Vasconcello (ex Argentino), Iñaki Errazu (ex Pacífico), Rodrigo Arce (ex San Lorenzo), Agustín Catalán (ex Bahiense), Santino Marcialeti (ex San Lorenzo), Facundo Dulsan, Mateo Cruglak, Andrés Ferreyra, Manuel Gil, Stefano Cristeff y Valentín Díaz. DT: Juan Cruz Santini. Asistente: Francisco López. PF: Pablo Albelo.

Argentino-Espora

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Arbitros: Sebastián Arcas, Joel Schernenco⁩ y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Novedades: ambos equipos se presentan sin bajas.

Argentino: Mauro Montanaro (ex Barrio Hospital), Juan Cruz Reschini (ex Comercial), Nicolás Antonelli (ex Comercial), Facundo Durando (ex Olimpo), Santiago Boyé (ex 9 de Julio), Genaro Brescia (erx Pueyrredón), Genaro Parrotta, Bruno Ugolini, Santiago Suánez, Franco Malmesi, Agustín Puente, Joaquín Gonzalía, Santiago Lucanera, Tiago Prost, Ian Assimoff y León Herman. DT: Andrés Iannamico. Asistente y PF: Matías Ticozzi.

Espora: Nicolás Cornago (ex La Falda), Juan Ignacio Schiebelbein (ex La Falda), Lucas Ruiz (ex El Nacional), Marcos Pascual (ex Altense), Mauro Véliz (ex Los Andes), Tomás Galant (ex Barrio Hospital), Juan Coronel (ex Pellegrini), Andrés Miguel, Mateo Alchor y Julián Martínez. DT: Gilberto Soldini. Asistente: no tiene. PF: Federico Otero.

Velocidad-La Falda

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Arbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán y Leonardo Bressan.

Novedades: en el azulgrana no están Pablo Pollio (lesión en el tobillo derecho) y Ramiro Ayala (work and travel). A La Falda había llegado Tobías Berthe (ex Los Andes), pero se lesionó los ligamentos cruzados.

Velocidad: Bruno Aceituno (ex El Nacional), Santiago Ferrari (ex El Nacional), Bruno Mandolesi (ex Argentino), Santiago Albizua (ex Napostá), Ramiro Ayala (ex Napostá), Joaquín Barco, Pablo Pollio, Sebastián Dutari, Agustín Icasto, Franco, Gastón Berdini, Agustín Calderone y Valentín Périga. DT: Alan Rava. Asistente: Mariano Icasto. PF: Víctor Bustamante.

La Falda: Iván Piriz (libre), Juan Pablo Troja (libre), Benjamín Jaratz (ex Napostá), Gino Cuchereno (ex Napostá), Agustín Viñuela (libre), Benicio Mangiapane (ex Napostá), Benjamín Minucci, Ignacio Frisón, Germán Fernández Vita, Pablo Amigo, Matías Cuchetti, Franco Riccio y Tobías Zamparo. DT: Juan Miguel Vigna. Asistente: no tiene. PF: Agustín Zapatel.

Forma de disputa

En la primera fase jugarán todos contra todos a una rueda, y los cuatro primeros clasificarán a cuartos. El resto empezarán a eliminarse: 5º-12º, 6º-11º, 7º-10º y 8º-9º.

El ganador de este tramo tendrá derecho a jugar una Súper final en caso de no obtener el segundo tramo y de finalizar entre los ocho.

Para el segundo tramo se arrastrará el 50% de los puntos, clasificando del 1º al 12º.

Nuevamente jugarán a una rueda, invirtiendo la localía.

Los seis primeros accederán directamente a cuartos, mientras que 7º y 8º jugarán entre sí. El ganador se asegurará el 7º y el perdedor enfrentará al ganador del play in entre 9º y 10º, para determinar el 8º.

En tanto, 11º-12º jugarán por la permanencia, el perdedor descenderá y el ganador tendrá que jugar la promoción con el segundo de la LBB Bronce.

Todos los partidos eliminatorios serán al mejor de tres (inclusive si hay Súper final), a excepción de la final del primer y segundo tramo, que se jugarán a cinco.



