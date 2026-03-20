Irán amenaza con atacar a sus enemigos en destinos turísticos del mundo

En plena escalada de la guerra en Medio Oriente, Irán adoptó este viernes una postura desafiante con un mensaje de su líder supremo y una amenaza de atacar destinos recreativos y turísticos en cualquier parte donde se encuentren sus enemigos.

Del otro lado, el presidente estadounidense, Donald Trump, descartó un acuerdo de alto el fuego con Irán, por considerar que Washington lleva ventaja en la guerra.

La amenaza iraní, que tuvo lugar en otro día de intensos intercambios con Israel y mientras Estados Unidos acelera planes para controlar el estrecho de Ormuz, renovó las preocupaciones de que el régimen islámico pueda volver a utilizar ataques fuera de Medio Oriente como táctica de presión.

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El líder supremo, Mojtaba Khamenei -hijo del difunto e histórico gobernante Ali Khamenei, asesinado en el conflicto-, difundió un mensaje desafiante en las redes sociales y medios oficiales en el que aseguró que “el enemigo” de la república islámica “ha sido derrotado”.

“En este momento, gracias a la especial unidad que se ha creado entre nuestros compatriotas, a pesar de todas las diferencias de origen religioso, intelectual, cultural y político, el enemigo ha sido derrotado”, dijo en una declaración escrita difundida en ocasión del Año Nuevo persa.

Khamenei destacó la firmeza de los iraníes ante la guerra y afirmó que los ataques de Estados Unidos e Israel se basaban en la ilusión de que, al matar a los principales dirigentes de Irán, podrían provocar el derrocamiento del gobierno.

Así, elogió a los iraníes por “construir un frente defensivo nacional” y “asestar un golpe tan desconcertante que el enemigo cayó en contradicciones y declaraciones irracionales”.

El mensaje de Khamenei se dio a conocer mientras persisten los interrogantes sobre su estado de salud y actual paradero. Una grabación dada a conocer este viernes por medios oficiales del régimen no despejó las dudas.

En las imágenes se lo puede ver en una escuela, en lo que parece ser una clase de religión. Sin embargo, el régimen no aclaró la fecha del video, si era actual o de archivo.

Más temprano, el principal vocero militar iraní, Abolfazl Shekarchi, advirtió que “parques, áreas recreativas y destinos turísticos” en todo el mundo no estarán seguros para los enemigos de Teherán.

Shekarchi amenazó con perseguir a funcionarios y comandantes militares de Estados Unidos e Israel incluso cuando estuvieran de vacaciones o visitando centros de ocio.

“Estamos vigilando a sus cobardes funcionarios y comandantes, pilotos y malvados soldados”, declaró el general.

“A partir de ahora, los paseos, complejos turísticos, centros turísticos y de entretenimiento en el mundo tampoco serán seguros para ustedes”, sentenció.

El nuevo mensaje desafiante de Irán llega tras casi tres semanas del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel en los que han muerto varios de los principales líderes de Teherán, y sus industrias de armas y energía han resultado afectadas.

Mientras tanto, Estados Unidos desplegó tres buques de guerra y aproximadamente 2500 marines adicionales en Medio Oriente, según un funcionario estadounidense.

El presidente Trump descartó un acuerdo de alto el fuego con Irán, y dijo que no había razón, porque estaban ganando. “No quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al contrincante”, dijo a los periodistas en la Casa Blanca.

El mandatario aseguró que el objetivo de Estados Unidos, como el de Israel, era la “victoria” y añadió, a propósito de Irán: “Los estamos golpeando terriblemente fuerte. No creo que sea posible recibir golpes más fuertes". (Fuente: La Nación).