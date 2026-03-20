El pronóstico: así estará el tiempo este sábado en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 21 de marzo en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este sábado 21 de enero una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 22 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será nuboso con precipitaciones intermitentes. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del Sudoeste. La visibilidad será buena.
En la tarde tendremos tiempo templado con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad de moderado del Sudoeste rotando al Oeste y el índice de radiación ultravioleta es alto. La visibilidad será buena.
La noche será fresca con cielo poco nuboso y se estima para media noche una temperatura de 14 grados centígrados.