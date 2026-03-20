Ritondo adelantó que el PRO mantendrá la alianza con LLA en la provincia de Buenos Aires en 2027

Horas después del acto en Parque Norte que encabezó Mauricio Macri para relanzar al PRO con la consigna de ser “el próximo paso”, el diputado nacional Cristian Ritondo aseguró que el partido amarillo mantendrá la alianza electoral con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2027.

“Lo que dejó muy claro Mauricio es que el PRO no va a hacer absolutamente nada que pueda hacer que vuelva el populismo, que destruye todo. Un ejemplo, en provincia de Buenos Aires no hay posibilidad ninguna de que no vayamos juntos para derrotar al kirchnerismo, porque si en la provincia de Buenos Aires no damos ese paso, el populismo siempre va a estar ahí, amenazante”, afirmó el presidente de la bancada macrista en Diputados.

Con un fuerte llamado a la unidad y al futuro, Mauricio Macri arengó a la militancia del PRO en su 20º aniversario. 'No somos un paso atrás, somos el próximo paso', declaró, prometiendo trabajo, gestión e ideas para construir un futuro para todos los argentinos.

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En este sentido, el legislador, que fue uno de los oradores de ayer y reinvindicó su pertenencia al partido amarillo, defendió también el frente político con LLA para los comicios legislativos del año pasado que impulsó en su rol de presidente la fuerza a nivel provincial.

“El acuerdo que hicimos en la provincia de Buenos Aires, que lo hice con Karina (Milei) y con todo el equipo, para nosotros fue un muy buen acuerdo”, señaló, y ratificó su apoyo a la candidatura del ministro del Interior, Diego Santilli, para la gobernación bonaerense.

“Para mi, Diego es el mejor. Y yo estoy comprometido a acompañarlo porque creo que no solamente por una vez hacer una buena elección, sino porque tiene la experiencia y la capacidad de gestión que ya demostró.

El acto en Parque Norte

Luego de una serie de oradores, Macri tuvo a su cargo el discurso de cierre: “Aprendimos que la mejor manera de derrotar al kirchnerismo es gobernando mejor, mejor que ellos, haciendo que el país crezca, que los argentinos crezcan junto con el país. Eso es lo que el PRO tiene para ofrecer: gestión, trabajo, ideas, futuro, una voz propia para decir lo que se hace bien, lo que se hace mal y lo que no se tiene que hacer. Y no somos un paso atrás, somos el próximo paso, el que consolida lo que se logró“, sostuvo.

En su mensaje, que duró poco más de 18 minutos, el expresidente planteó: “El PRO no viene a cuestionar el rumbo, señores. Viene a completarlo. Ustedes me conocen hace mucho y eso me permito decir a muchos de los que habitan en este país. Y eso me permite decirles que estén tranquilos. El PRO jamás va a ser un obstáculo al cambio. Y quiero ser muy claro: no vamos a hacer oposición, no vamos a boicotear ninguna ley que haga bien al país, no vamos a darle ninguna excusa al populismo para volver. Eso no va a pasar nunca. No va a pasar nunca”.

Sin embargo, hizo una pequeña crítica sobre la política económica del gobierno libertario. Al referirse al esfuerzo de la sociedad, indicó: “Hablo de esos argentinos que aguantaron y aguantan el costo del cambio, como los precios que suben, los servicios más caros, la plata que no alcanza. Ellos son la única razón por la cual todos nosotros hoy estamos acá”.

En esta línea, reconoció que existen diferencias con el gobierno nacional, pero insistió en que la prioridad es el proceso de cambio. “¿Coincidimos en todo con este gobierno? No. Claro que no. Tenemos diferencias y las hemos expresado, y las vamos a expresar cada vez que haga falta. Pero nuestra prioridad fue y va a ser el cambio”, subrayó.

En ese sentido, aclaró: “En estos años hicimos algo casi inédito, que nunca pasa en la política argentina: apoyar a un gobierno sin ser gobierno y sin pedir nada a cambio”. Reiteró que el objetivo fue “sacar al kirchnerismo del poder y a la Argentina de la decadencia”. Luego, reconoció como un avance logrado por la gestión de LLA el equilibrio fiscal: “Es un logro histórico, la estabilización era indispensable”. Pero aclaró: “Hay una diferencia enorme entre estabilizar y construir, entre parar la caída y empezar a subir, entre el primer paso y el próximo paso”.

“Cuando uno construye una casa, el primer paso es demoler lo que estaba mal. Pero si la obra se detiene ahí, no tenés una casa nueva, tenés un terreno vacío. Y los argentinos necesitan una casa”, ejemplificó.

Por otro lado, aseguró que el próximo paso es convertir la estabilidad en progreso real. “Y eso no se va a hacer solo. Eso requiere inversión, requiere infraestructura, requiere un Estado pequeño y barato, pero que funcione”, detalló, y planteó como meta que “la familia que llega a fin de mes empiece a sentir que su vida mejora, no solo que dejó de empeorar”.

Por último, destacó el rol que tuvo el PRO en sus 20 años de vida. “Vinimos a cambiar la política para transformar, y en todos los lugares donde gobernamos los argentinos viven mejor”, afirmó. Y agregó: “El cambio empezó en 2015 de la mano del PRO y de las millones de personas que se animaron a apoyarnos”, recordó en relación al triunfo electoral en los comicios presidenciales y destacó que tras la interrupción de ese proceso en 2019, en 2023 “los argentinos hicieron algo que pocos pueblos tienen el coraje de hacer: eligieron terminar con décadas de populismo y decadencia”.

Entre los presentes en el Salón Ombú, en Golden Center, también hablaron la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, que antecedió a Macri con un discurso enfocado en la reorganización del partido y en la construcción de una alternativa para 2027 en todo el país: “Tenemos claro el rumbo: para adelante, preparados para acompañar pero también para reemplazar y ser los próximos. Sabemos cómo hacerlo. Nos han subestimado en otros momentos y volvimos mas fuertes”.

Tambien, y además de Ritondo, lo hicieron los diputados nacionales Fernando de Andreis y Martín Yeza; la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y los gobernadores Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que llegaron sobre la hora, ya iniciada la reunión. (Infobae)