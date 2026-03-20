Así funcionarán los servicios Municipales durante los feriados del 23 y 24 de Marzo
El Gobierno Nacional determinó el 23 de marzo como no laborable, mientras que el 24 es feriado en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
El próximo lunes 23 y martes 24 de marzo son no laborables y el Municipio de Bahía Blanca informó como van a ser los distintos servicios que se brindan en la ciudad y cómo funcionarán:
Transporte público:
Las distintas líneas circularán el lunes con horarios de sábado y el martes con la frecuencia establecida para cada domingo. Las consultas se pueden efectuar en gpsbahia.com.ar.
Recolección de residuos:
Se brindará con normalidad, conforme al cronograma establecido.
Hospital Municipal:
De 8 a 19 funcionarán los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría. En tanto, el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.
Cementerio:
La administración trabajará con atención al público de 7 a 12. El horario de visita será el habitual: de 8 a 17. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad).
Estacionamiento medido y pago:
Se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.
Dependencias municipales:
Sin atención al público.